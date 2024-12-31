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Італія надає €13 млн Фонду енергетичної підтримки України

31 грудня 2024, 16:58
Італія надає €13 млн Фонду енергетичної підтримки України
Фото: РИА Новости / Александр Вильф
Донорами Фонду виступають державний та приватний сектор з майже всіх країн ЄС, Великої Британії та США, міжнародні та регіональні організації.

Міністр закордонних справ Антоніо Таяні заявив, що Італія виділила 13 мільйонів євро Фонду енергетичної підтримки України.

Про це повідомляє МЗС Італії.

"Зобов’язання Італії зробити внесок до Фонду припадає на вирішальний момент, коли атаки на енергетичну інфраструктуру України продовжуються. Цей внесок також є визнанням здатності Фонду швидко надавати обладнання, якого країна відчайдушно потребує для відновлення електропостачання", – йдеться в заяві МЗС. 

У відомстві додали, що внесок Італії, який є одним із найбільших з боку однієї країни, допоможе стабілізувати постачання електроенергії мільйонам постраждалих від війни українцям.

"Цим внеском Італія підтверджує свою підтримку стійкості енергетичного сектору України, в тому числі з огляду на Конференцію з відновлення України, яка відбудеться в Римі в липні наступного року", – йдеться у пресрелізі.

Нещодавно українське Міненерго заявило, що анонсовані внески до Фонду підтримки енергетики перевищили €1 млрд.

 

ІталіяУкраїнаФонд енергетичної підтримки

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