Італія надасть Україні 2 млн євро на розмінування територій
Про це заявив міністр закордонних справ та міжнародного співробітництва Італії Луіджі Ді Майо під час зустрічі з міністром внутрішніх справ України Денисом Монастирським.
"Багато італійських великих та малих міст мають підписані меморандуми про співпрацю з українськими містами. Це братерство між містами, яке народилося або до війни, або під час неї. І ми хочемо використати цей канал для того, щоб працювати у напрямі відновлення України. Починаючи від сьогодні, Італія як на найвищому державному рівні, так і на місцевих рівнях зможе приєднатися до проєктів відновлення України", - зазначив очільник МЗС Італії.
За його словами, в рамках цього проєкту, Італія вирішила надати Україні 2 мільйони євро, які будуть направлені для гуманітарного розмінування.
Він також уточнив, що частину обладнання для розмінування, Італія зможе передати українським рятувальникам найближчим часом.
Раніше повідомлялось, що Литва закупить для України 37 безпілотників-камікадзе.
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