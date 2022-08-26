RSS
НОВИНИ

Литва закупить для України 37 безпілотників-камікадзе

Литва закупить для українських бійців 37 польських безпілотників-камікадзе Warmate. Для цього литовці зібрали понад 1 млн євро.
Литва закупить для України 37 безпілотників-камікадзе Фото: dji.com

Про це повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас в Twitter.

Кошти були зібрані в рамках ініціативи "Легіон Бум". Оборонне відомство Литви вже провело переговори з виробником, польською компанією WB Group

Крім 37 дронів, з яких 10 компанія зробить безкоштовно, Литва купить два комплекти з усіма необхідними аксесуарами.

Бойові дрони Warmate легко транспортабельні - вони важать близько 5,7 кг і можуть відлітати на відстані до 30 км зі швидкістю 150 км/год. Їх можна підготувати до виконання завдань менш ніж за 5 хвилин. При цьому безпілотники можуть нести вибухівку, знищувати танки чи навіть командні пункти.

Варто зазначити, що кошти на "Легіон Бум" збирав литовський громадський активіст та журналіст Андрюс Тапінас. В рамках ініціативи вдалося зібрати близько 2 млн євро. Решту коштів буде спрямовано на придбання українських безпілотників-камікадзе UJ-23 Topaz виробництва UkrJet.

Нагадаємо, гендиректор компанії Baykar Makina Халук Байрактар заявив, що вони не будуть продавати свої безпілотники росії незалежно від запропонованої суми.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

26 08 2022 16:16
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Соціальні мережі як дієвий інструмент у війні в Україні – генерал Мік Раян

Соціальні мережі як дієвий інструмент у війні в Україні – генерал Мік Раян

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.