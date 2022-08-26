Литва закупить для України 37 безпілотників-камікадзе
Про це повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас в Twitter.
Кошти були зібрані в рамках ініціативи "Легіон Бум". Оборонне відомство Литви вже провело переговори з виробником, польською компанією WB Group
Крім 37 дронів, з яких 10 компанія зробить безкоштовно, Литва купить два комплекти з усіма необхідними аксесуарами.
Бойові дрони Warmate легко транспортабельні - вони важать близько 5,7 кг і можуть відлітати на відстані до 30 км зі швидкістю 150 км/год. Їх можна підготувати до виконання завдань менш ніж за 5 хвилин. При цьому безпілотники можуть нести вибухівку, знищувати танки чи навіть командні пункти.
Варто зазначити, що кошти на "Легіон Бум" збирав литовський громадський активіст та журналіст Андрюс Тапінас. В рамках ініціативи вдалося зібрати близько 2 млн євро. Решту коштів буде спрямовано на придбання українських безпілотників-камікадзе UJ-23 Topaz виробництва UkrJet.
Нагадаємо, гендиректор компанії Baykar Makina Халук Байрактар заявив, що вони не будуть продавати свої безпілотники росії незалежно від запропонованої суми.
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