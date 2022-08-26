"Не може бути й мови" - виробник Bayraktar про продаж БПЛА росії

Гендиректор компанії Baykar Makina Халук Байрактар заявив, що вони не будуть продавати свої безпілотники росії незалежно від запропонованої суми.

Про це він розповів в інтервʼю BBC.

"Гроші не є для нас пріоритетом. Гроші та матеріальні ресурси ніколи не були метою у нашому бізнесі", – розповів Халук Байрактар і наголосив, що дружба та співпраця компанії з Україною тривають уже багато років.

Очільник компанії нагадав, що системи Bayraktar використовуються в Україні з 2018 року.

"Тому скільки б грошей нам не пропонували, чесно кажучи, не може бути й мови про те, щоб у цій ситуації передати їм їх [Москві безпілотники] У цей період вся наша підтримка повністю на боці України, оскільки у нас дуже міцний зв'язок, і Україна зазнає дуже несправедливої, агресивної та необґрунтованої атаки", – наголошує гендиректор компанії.

Він додав, що "ніщо не затьмарить співпрацю компанії з Україною", і незалежно від того, яку суму буде запропоновано, "наша позиція з цього приводу зрозуміла".

Раніше повідомлялось, що виробник "Байрактар" передасть "польський" безпілотник Україні безкоштовно.