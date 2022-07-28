НОВИНИТурецька компанія Baykar передасть безкоштовно "польський" безпілотник "Байрактар" Україні, а зібрані у Польщі кошти на нього буде витрачено на гуманітарні цілі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Виробник "Байрактар" передасть "польський" безпілотник Україні безкоштовно
Ми хочемо бути частиною цього людського жесту солідарності… Ми передамо українцям безпілотник Bayraktar TB2, щоб вони могли захищати свою Батьківщину найкращим чином
Фото: з вільних джерел
Про це розповів ініціатор збору коштів у Польщі, журналіст Славомір Сєраковський.
Сєраковський опублікував лист від ради директорів компанії Baykar, у якому та висловила своє захоплення участю сотень тисяч поляків у зборі коштів.
"Ми хочемо бути частиною цього людського жесту солідарності… Ми передамо українцям безпілотник Bayraktar TB2, щоб вони могли захищати свою Батьківщину найкращим чином", - йдеться у листі.
Зібрані у Польщі 22,5 млн злотих за погодженням з українською та турецькою сторонами будуть спрямовані на гуманітарну допомогу українському суспільству, яке зазнає страшних жертв.
Сєраковський додав: оскільки кампанія зібрала навіть більше, ніж планувала, тобто з надлишком 1 800 000 злотих (плюс виручка від аукціону), то ці кошти будуть перераховані на рахунок фонду Збройних сил України у Національному банку України.
До кінця тижня, коли збір буде остаточно закрито, ця сума може ще збільшитися.
"Підсумовуючи: загалом наша фінансова допомога Україні становить близько 50 млн злотих (10,6 млн доларів США)", - додав Сєраковський.
Нагадаємо, акцію зі збору коштів у Польщі на "Байрактар" для України анонсували 28 червня. Кошти планували зібрати за місяць, але впорались швидше.
У Польщі надихнулись успішними зборами на безпілотники у Литві та Україні. Як "литовський" безпілотник, так і три "українські" "Байрактари", на які вдалось зібрати кошти благодійників, компанія Baykar вирішила передати Збройним силам України безкоштовно.
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