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ПОЛІТИКА

Італія намагається переглянути угоду про продаж російського НПЗ "Лукойла" на Сицилії – FT

09 квітня 2023, 08:52
Італія намагається переглянути угоду про продаж російського НПЗ
Фото: instpres.univ.kiev.ua
Це сталося після того, як влада США висловила своє занепокоєння раніше досягнутими домовленостями.

Уряд Італії ретельно вивчає угоду щодо продажу "Лукойлом" нафтопереробного заводу ISAB на острові Сицилія компанії G.O.I. Energy. 

Про це повідомляє Financial Times.

Зазначається, що США просить Італію переконатися в тому, що компанія G.O.I Energy, яка представляє енергетичний напрямок роботи приватного фонду Argus New Energy Fund зі штаб-квартирою на Кіпрі, не пов'язана з російськими бізнесменами.

"Лукойл" у січні проінформував, що уклав угоду про продаж НПЗ ISAB в Італії компанії G.O.I. Energy, яка сформувала партнерство з трейдером Trafigura. Передбачалося, що угода може бути закрита до кінця березня, проте італійській владі потрібен був додатковий час для її аналізу.

Цього тижня представники Trafigura, включно з одним із керівників трейдера Беном Лакоком, зустрічалися з італійськими чиновниками, щоб відповісти на їхні запитання. У Держдепартаменті США заявили, що хоча "Лукойл" та італійські активи компанії не перебувають під американськими санкціями, США рекомендують ретельно розглядати будь-які угоди, що стосуються російських енергетичних компаній.

Isab S.r.L. володіє великим нафтохімічним комплексом Італії, куди входить НПЗ, установка газифікації та електростанція.

Раніше повідомлялось, що Італія збільшить військові витрати на 800 млн євро.

ІталіяЛукойл

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