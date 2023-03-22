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ПОЛІТИКА

Італія збільшить військові витрати на 800 млн євро – ЗМІ

22 березня 2023, 18:19
Італія збільшить військові витрати на 800 млн євро – ЗМІ
Фото: УНН
Витрати на оборону в Італії зростуть з 25,7 млрд євро у 2022 році до, приблизно, 26,5 млрд євро в цьому році.

В Італії уряд у 2023 році збільшить військові витрати на 800 млн. євро. Планується закупівля танків Leopard 2 та винищувачів F-35.

Про це повідомляє La Stampa.

Зазначається, що витрати на оборону в Італії зростуть з 25,7 млрд євро у 2022 році до, приблизно, 26,5 млрд євро в цьому році.

"Планується збільшити кількість багатофункціональних фрегатів типу FREMM з трьох до шести, придбати ще два підводні човни, а також два протичовнові літаки", - йдеться в повідомленні.

Крім того, чисельність армії має збільшитися з 89 тисяч до 110 тисяч солдатів. Розглядається можливість закупівлі 100 німецьких танків серії Leopard 2.

Також Італія має намір купити 100 шведських бойових машин піхоти CV90, винищувачі F-35 та Eurofighter.

Раніше повідомлялось, що Японія виділить $30 млн на нелетальне озброєння Україні.

Італіявійна в Українівійськові витрати

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