Японія виділить $30 млн на нелетальне озброєння Україні
Кошти надійдуть через трастовий фонд НАТО і $470 млн як грантову допомогу для енергетичного сектору та інших галузей.
Про це заявив Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда.
Повідомляє Укрінформ.
"Японія вирішила виділити 470 млн доларів у вигляді нової двосторонньої грантової допомоги для енергетичного сектору й інших галузей, а також 30 млн доларів на постачання нелетального озброєння через трастовий фонд НАТО", - заявив глава японського уряду.
Японія також надає широкий спектр іншої допомоги для України у таких сферах, як розмінування, телерадіомовлення, освіта, зміцнення державного управління й захист культурної спадщини, використовуючи свій унікальний досвід, додав Кісіда.
"Ми продовжимо підтримувати Україну так, як може лише Японія", - підсумував Кісіда.
Вчора з несподіваним візитом до України їде прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда.