Японія виділить $30 млн на нелетальне озброєння Україні

Японія готова виділити $30 млн на постачання Україні нелетального озброєння.

Кошти надійдуть через трастовий фонд НАТО і $470 млн як грантову допомогу для енергетичного сектору та інших галузей.

Про це заявив Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда.

Повідомляє Укрінформ.

"Японія вирішила виділити 470 млн доларів у вигляді нової двосторонньої грантової допомоги для енергетичного сектору й інших галузей, а також 30 млн доларів на постачання нелетального озброєння через трастовий фонд НАТО", - заявив глава японського уряду.

Японія також надає широкий спектр іншої допомоги для України у таких сферах, як розмінування, телерадіомовлення, освіта, зміцнення державного управління й захист культурної спадщини, використовуючи свій унікальний досвід, додав Кісіда.

"Ми продовжимо підтримувати Україну так, як може лише Японія", - підсумував Кісіда.

Вчора з несподіваним візитом до України їде прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда.