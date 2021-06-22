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Італія наступного тижня скасує вимогу щодо масок на вулиці

Італійцям все одно доведеться носити маски в приміщенні та в громадському транспорті
Італія з наступного тижня скасує вимоги щодо носіння масок на відкритому повітрі у так званих білих зонах, де низький ризик коронавірусу.
Італія наступного тижня скасує вимогу щодо масок на вулиці Фото: Економічна правда

Про це заявив міністр охорони здоров'я Італії Роберто Сперанца, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DPA.

"З 28 червня ми переходимо від необхідності носити маски на відкритому повітрі в білих зонах, хоча збережеться вимога дотримання запобіжних заходів, встановлених науково-технічним комітетом", - сказав Сперанца.

Зараз усі італійські регіони, за винятком невеликої Валле д'Аоста на північному заході країни, знаходяться в зонах з найслабшими обмеженнями. Очікується, що Валле д'Аоста також буде перекваліфікований у білу зону з наступного понеділка.

Італійцям все одно доведеться носити маски в приміщенні та в громадському транспорті, а також коли неможливо зберігати соціальну дистанцію.

Спочатку італійський уряд планував скасувати носіння масок в середині липня, але в понеділок радники охорони здоров'я дали зелене світло для послаблення обмежень з 28 червня.

У понеділок Італія з її 60 мільйонами мешканців зареєструвала 495 нових інфекцій протягом 24 годин, а також 21 випадок смерті, пов’язаний із коронавірусом.

Нагадаємо, що в Італії дозволили змішувати вакцини від коронавірусу

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22 06 2021 11:20
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