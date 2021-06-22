Італія наступного тижня скасує вимогу щодо масок на вулиці

Італійцям все одно доведеться носити маски в приміщенні та в громадському транспорті

Італія з наступного тижня скасує вимоги щодо носіння масок на відкритому повітрі у так званих білих зонах, де низький ризик коронавірусу.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Італії Роберто Сперанца, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DPA.

"З 28 червня ми переходимо від необхідності носити маски на відкритому повітрі в білих зонах, хоча збережеться вимога дотримання запобіжних заходів, встановлених науково-технічним комітетом", - сказав Сперанца.

Зараз усі італійські регіони, за винятком невеликої Валле д'Аоста на північному заході країни, знаходяться в зонах з найслабшими обмеженнями. Очікується, що Валле д'Аоста також буде перекваліфікований у білу зону з наступного понеділка.

Італійцям все одно доведеться носити маски в приміщенні та в громадському транспорті, а також коли неможливо зберігати соціальну дистанцію.

Спочатку італійський уряд планував скасувати носіння масок в середині липня, але в понеділок радники охорони здоров'я дали зелене світло для послаблення обмежень з 28 червня.

У понеділок Італія з її 60 мільйонами мешканців зареєструвала 495 нових інфекцій протягом 24 годин, а також 21 випадок смерті, пов’язаний із коронавірусом.

Нагадаємо, що в Італії дозволили змішувати вакцини від коронавірусу