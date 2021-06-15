НОВИНИІталійці віком до 60 років, які отримали першу дозу вакцини AstraZeneca, зможуть отримати іншу вакцину під час другого щеплення.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Італії дозволили змішувати вакцини від коронавірусу
На основі клінічних досліджень, опублікованих протягом останніх кількох тижнів, науковий комітет AIFA вирішив затвердити змішування вакцин
Фото: з вільного доступу
Таке рішення ухвалило італійське агентство з медицини AIFA, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.
Минулого тижня уряд Італії обмежив використання вакцини AstraZeneca людям старше 60 років після того, як 18-річний хлопець, який був на гормональній терапії, помер від рідкісного згустку крові після отримання першої дози препарату.
"На основі клінічних досліджень, опублікованих протягом останніх кількох тижнів, науковий комітет AIFA вирішив затвердити змішування вакцин", - йдеться у заяві AIFA.
Експерти заявили, що вакцини, розроблені Pfizer і Moderna, можуть вводитися людям, які отримали один укол AstraZeneca.
Раніше повідомлялося, що Чехія визнаватиме щеплення російською вакциною "Спутник V" та китайською Sinopharm у власників COVID-паспортів з Угорщини, Сербії та Словаччини.
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15 06 2021 16:32 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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