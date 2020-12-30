Італія не збирається робити вакцинацію від COVID-19 обов'язковою
При цьому Конте висловив впевненість, що буде великий попит на щеплення серед італійців на добровільній основі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters..
"Ми не розглядаємо можливість (зробити вакцинацію обов'язковою), ми виключаємо це",- сказав прем’єр.
Окремо Конте заявив, що Італія повинна поквапитися з презентацією свого національного плану відновлення, щоб отримати доступ до приблизно 209 мільярдів євро фонду ЄС, призначеного для допомоги економікам блоку, найбільш постраждалим від пандемії.
Правляча коаліція загрузла в суперечці про те, як ці гроші повинні управлятися і інвестуватися.
Партія Italia Viva на чолі з колишнім прем'єром Маттео Ренці при цьому погрожує повалити уряд.
Конте сказав, що уряд остаточно розробить і представить свій план до лютого.
Нагадаємо, що науковці з'ясували, наскільки заразний новий штам COVID-19, виявлений у Великій Британії
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