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Італія не збирається робити вакцинацію від COVID-19 обов'язковою

Конте висловив впевненість, що буде великий попит на щеплення серед італійців на добровільній основі
Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявив, що уряд не буде робити щеплення від COVID-19 обов'язковими.
Італія не збирається робити вакцинацію від COVID-19 обов Фото: вакцина (freepik)

При цьому Конте висловив впевненість, що буде великий попит на щеплення серед італійців на добровільній основі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters..

"Ми не розглядаємо можливість (зробити вакцинацію обов'язковою), ми виключаємо це",- сказав прем’єр.

Окремо Конте заявив, що Італія повинна поквапитися з презентацією свого національного плану відновлення, щоб отримати доступ до приблизно 209 мільярдів євро фонду ЄС, призначеного для допомоги економікам блоку, найбільш постраждалим від пандемії.

Правляча коаліція загрузла в суперечці про те, як ці гроші повинні управлятися і інвестуватися.

Партія Italia Viva на чолі з колишнім прем'єром Маттео Ренці при цьому погрожує повалити уряд.

Конте сказав, що уряд остаточно розробить і представить свій план до лютого.

Нагадаємо, що науковці з'ясували, наскільки заразний новий штам COVID-19, виявлений у Великій Британії

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30 12 2020 15:05
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