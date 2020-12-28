Науковці з'ясували, наскільки заразний новий штам COVID-19, виявлений у Великій Британії

Відносно вищий рівень його заразності може спричинити значне зростання захворюваності, водночас кількість госпіталізацій і смертей від COVID-19 у 2021 році сягне вищих рівнів, ніж спостерігалося у 2020 році

Британський штам коронавірусу на 56% більш заразний, ніж попередні мутації. Однак поки немає доказів, що він призводить до тяжчого перебігу хвороби.

Про це свідчить препринт результатів дослідження, проведеного Лондонською школою гігієни та Центром математичного моделювання інфекційних захворювань, повідомляє "Громадське".

Науковці зазначили, що відносно вищий рівень його заразності може спричинити значне зростання захворюваності, водночас кількість госпіталізацій і смертей від COVID-19 у 2021 році сягне вищих рівнів, ніж спостерігалося у 2020 році.

"Найбільш суворий сценарій обмежень по всій країні: із закритими в січні школами, а також двома мільйонами вакцинацій в тиждень - єдиний відомий нам сценарій, який знизить пікове навантаження на реанімації нижче рівня першої хвилі", - йдеться у дослідженні.

За інформацією науковців, навіть якщо у Великій Британії триватиме такий суворий локдаун, який був у листопаді, поширення вірусу навряд чи вдасться зупинити. Щоб впоратися із новим штамом, необхідно закривати школи та університети, а також прискорити вакцинацію населення.

Під час проведення дослідження науковці врахували статистику із кількістю госпіталізацій та смертей, зайнятістю місць у лікарнях та поширенням COVID-19. Вчені вивчили відносну частоту випадків нового штаму у південно-східній та східній частині Англії, зокрема у Лондоні. Саме ці регіони найбільше постраждали від нового штаму вірусу.

Що це за новий штам?

Про нього нещодавно повідомили у МОЗ Великої Британії. Тоді його виявили в понад тисячі людей у 60 адміністративних одиницях на південному сході Англії. Також мутований вірус зафіксували у Нідерландах, Австралії, Франції, Німеччині та інших країнах.

Всесвітня організація охорони здоров'я закликала європейські країни посилити заходи в боротьбі з коронавірусом через поширення нового штаму. Нідерланди, Бельгія, Італія, Німеччина та ще низка країн вже вирішили тимчасово припинити пасажирське авіасполучення з Великою Британією.

Проте поки що немає підтверджень, що виявлена мутація більш смертоносна і що вакцина від COVID-19 буде недієвою проти неї. Коронавірус, як і будь-який вірус, постійно мутує, і нині дослідникам відомо про принаймні дев'ять груп таких мутацій.

Нагадаємо, що 15 країн заборонили авіарейси з Британії через новий штам коронавірусу