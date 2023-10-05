Італія незабаром передасть Україні 8-й пакет допомоги
Про це повідомляє Avvenire.
Міністр оборони Італії відкинув чутки про розбіжності з міністром закордонних справ Антоніо Таяні щодо рішення передати новий 8-ий пакет допомоги Україні.
Він додав, що в них "повна синергія".
Раніше Крозетто заявив, що від української сторони постійно надходить запит на допомогу, але в Римі мають звіряти, що вони можуть передати порівняно з тим, що потрібно Києву.
"Восьмий пакет доступний, але поки що це лише декларація про наміри. Є два аспекти: політичний і технічний, щоб зрозуміти, що ми можемо дати, не ставлячи під загрозу необхідність постійно підтримувати сьогоднішній рівень італійської оборони", - заявив Крозетто.
Влітку США і Італія зробили спільну заяву про продовження підтримки України.