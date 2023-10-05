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Італія незабаром передасть Україні 8-й пакет допомоги

05 жовтня 2023, 19:29
Італія незабаром передасть Україні 8-й пакет допомоги
Фото: instpres.univ.kiev.ua
Уряд Італії готується передати Україні 8-ий пакет військової допомоги, але наразі вирішила, який буде зміст.

Про це повідомляє Avvenire.

Міністр оборони Італії відкинув чутки про розбіжності з міністром закордонних справ Антоніо Таяні щодо рішення передати новий 8-ий пакет допомоги Україні. 

Він додав, що в них "повна синергія".

Раніше Крозетто заявив, що від української сторони постійно надходить запит на допомогу, але в Римі мають звіряти, що вони можуть передати порівняно з тим, що потрібно Києву.

"Восьмий пакет доступний, але поки що це лише декларація про наміри. Є два аспекти: політичний і технічний, щоб зрозуміти, що ми можемо дати, не ставлячи під загрозу необхідність постійно підтримувати сьогоднішній рівень італійської оборони", - заявив Крозетто.

Влітку США і Італія зробили спільну заяву про продовження підтримки України.

 

ІталіядопомогаУкраїнавійськова допомога

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