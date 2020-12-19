Італія оголосила локдаун на Різдво і Новий рік
Обмеження "червоної зони" будуть діяти по всій Італії з 24 по 27 грудня, з 31 грудня по 3 січня і з 5 по 6 січня, повідомляє "Європейська правда".
Неосновні магазини, ресторани і бари будуть закриті, а італійцям дозволено подорожувати тільки по роботі, за станом здоров'я і з надзвичайних обставин.
"У цей період люди можуть виходити з дому тільки по роботі, в разі потреби і за станом здоров'я", - сказав прем'єр-міністр Джузеппе Конте.
Правила дозволять людям приймати вдома максимум двох гостей, не рахуючи дітей молодше 14 років. Комендантська година діятиме з 22:00 до 05:00.
Слабші обмеження будуть діяти з 28 по 30 грудня і 4 січня. У ці дні люди зможуть вільно залишати свої будинки, але бари і ресторани залишаться закритими.
Конте сказав, що правила були розроблені, щоб "дозволити мінімальну соціалізацію, яка підходить для цього періоду".
Він сказав, що поліція не буде перевіряти дотримання правил в приватних приміщеннях, але закликав італійців діяти відповідально.
"Наші експерти серйозно побоювалися, що в період Різдва кількість справ різко зросте ... Тому ми повинні були діяти", - сказав прем'єр.
В Італії зареєстровано найвищу кількість загиблих від Covid в Європі, близько 68 000.
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