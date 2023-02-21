Італія передасть Україні шостий пакет військової допомоги

Окрім комплексів ППО SAMP/T-MAMBA Україна отримає системи Spada, Skyguard Aspide та інше озброєння.

Про шостий пакет допомоги Україні оголосила сьогодні прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні. Про це стало відомо зі спільної пресконференції з президентом Володимиром Зеленським, передає Rai News.

"Коли йде наступ, вся зброя оборонна. Наразі немає питання про відправку літаків, це рішення має бути ухвалене з міжнародними партнерами. Ми зосередилися на системах ППО, SAMP/T, Spada, Skyguard. Пріоритетом є захист інфраструктури та громадян", - сказала Мелоні.

Зеленський також зазначив, що Італія готує додаткові системи ППО для України.

"Там потужний пакет. Ми дійсно отримуємо SAMP/T. Дуже серйозні технології. Ми над цим довго працювали, і особисте лідерство пані перм’єр-міністра дало можливість нам отримати ці системи. Окрім того, ще дві важливі системи отримає Україна", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні 21 лютого прибула до Києва. Вона відвідала Бучу й Ірпінь і провела переговори з Володимиром Зеленським.