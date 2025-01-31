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Італія першою серед європейських країн заблокувала китайський чат-бот DeepSeek

31 січня 2025, 15:52
Італія першою серед європейських країн заблокувала китайський чат-бот DeepSeek
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Додаток вже не доступний в App Store і Google Play.

Влада Італії заблокувала новий додаток DeepSeek на тлі проблеми із захистом даних і стала першою країною, яка офіційно заборонила китайську нейромережу. 

Про це інформує агенція Reuters

Головна причина це відсутність прозорої інформації про те, як зберігаються дані італійських користувачів і для чого їх використовують. 

"Захід вжито для захисту даних італійців. Сьогоднішня відповідь від китайських компаній виявилася абсолютно недостатньою", – заявили у пресслужбі італійського регулятора із захисту персональних даних Garante.

Також Італія в 2023 року першою в Європі заблокувала ChatGPT через занепокоєння з приводу захисту даних користувачів. 

Тоді компанія-розробник OpenAI відреагувала і ввела зміни до сервісу, включно з більшою прозорістю щодо даних. 

Також раніше ми писали, що співробітникам Конгресу заборонили використовувати китайський чат-бот DeepSeek.

 

ІталіяDeepSeek

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