Італія першою серед європейських країн заблокувала китайський чат-бот DeepSeek

Додаток вже не доступний в App Store і Google Play.

Влада Італії заблокувала новий додаток DeepSeek на тлі проблеми із захистом даних і стала першою країною, яка офіційно заборонила китайську нейромережу.

Про це інформує агенція Reuters.

Головна причина це відсутність прозорої інформації про те, як зберігаються дані італійських користувачів і для чого їх використовують.

"Захід вжито для захисту даних італійців. Сьогоднішня відповідь від китайських компаній виявилася абсолютно недостатньою", – заявили у пресслужбі італійського регулятора із захисту персональних даних Garante.

Також Італія в 2023 року першою в Європі заблокувала ChatGPT через занепокоєння з приводу захисту даних користувачів.

Тоді компанія-розробник OpenAI відреагувала і ввела зміни до сервісу, включно з більшою прозорістю щодо даних.

Також раніше ми писали, що співробітникам Конгресу заборонили використовувати китайський чат-бот DeepSeek.