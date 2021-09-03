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Італія першою в ЄС планує виробляти у себе російську вакцину "Спутник V"

Партнерство дозволить почати виробництво вже в липні 2021 року
Італія може стати першою країною ЄС, яка буде виробляти на своїй території російську вакцину "Спутник V".
Італія першою в ЄС планує виробляти у себе російську вакцину "Спутник V" Фото: DW

Угоду про виробництво вакцини в Італії підписали Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ), який володіє патентом на "Спутник V",  і компанія Adienne Pharma & Biotech, повідомляє "Європейська правда".

Остання має намір виробляти вакцину на двох заводах - у Ломбардії і в центральній Італії та готова поставити 10 мільйонів доз з липня 2021 року по січень 2022 року.

Італійсько-російська торгова палата заявила, що як тільки російську вакцину затвердить Європейське агентство з лікарських засобів її почнуть поширювати по всій Італії.

"Партнерство дозволить почати виробництво вже в липні 2021 року, - йдеться в пресрелізі торгової палати, - Інноваційний виробничий процес допоможе створити нові робочі місця і дозволить Італії контролювати весь виробничий процес. Це дозволить виробництво до 10 мільйонів доз до кінця року".

"Російська влада працює над 20 спільними проєктами в Європі, а вакцина "Спутник V" вже зареєстрована у понад 45 країнах світу", - пояснює Італійсько-російська торгова палата.

Варто зазначити, що досі в ЄС використання вакцини "Спутник V" дозволили тільки Угорщина та Словаччина.

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09 03 2021 11:02
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