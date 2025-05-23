Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Італія підтримує план ЄС відмовитись від російського газу до 2027 року

23 травня 2025, 13:19
Італія підтримує план ЄС відмовитись від російського газу до 2027 року
Фото: УНН
Міністр енергетики Італії зазначив, що його країна більше не залежить від поставок з москви.

Італія повністю підтримує зусилля Євросоюзу щодо припинення імпорту російського газу до 2027 року. Таку заяву зробив італійський міністр енергетики Пічетто Фратін та додав, що будь-які рішення Риму щодо збільшення імпорту СПГ зі Сполучених Штатів Америки залежать від приватних покупців.

Про це пише Reuters.

За словами міністра, минулого року його країна імпортувала незначну кількість російського газу. Переважно його потім експортували до Австрії. Фратін наголосив, що Італія тепер незалежна від постачань з москви.

"Те, що ми збільшили потужності регазифікації, означає, що є можливість купувати більше СПГ, якщо він буде конкурентоспроможним порівняно з (газом, що надходить) трубопроводом", – додав Пічетто.

Водночас він зазначив, що СПГ зі США, коли потрапляє до Європи стає дорогим. За словами Фратіна, газ залишає береги Флориди за ціною 10-12 доларів за мегават-годину (МВт-год). А вже біля Берегів Португалії він коштує 36 доларів за МВт-год. Міністр додав, що «це частина переговорів між приватними операторами, а не між штатами».

20 травня, ЄС і Британія запровадили нові санкції проти росії, висловивши сподівання, що Вашингтон зрештою приєднається до них. 17-й пакет санкцій ЄС проти рф спрямований, зокрема, проти майже 200 кораблів тіньового флоту, за допомогою якого росія продовжує транспортувати свої енергоносії в обхід санкцій. Водночас європейські союзники обговорюють те, як продовжувати тиск на москву, якщо США не будуть готові запровадити нові обмеження проти росії.  

ІталіяЄвросоюзсанкціі проти росіїгаз рф

Останні матеріали

Пропагандони росії – Україні: Ви хочете припинення вогню, а ми хочемо вашої смерті – Джулія Девіс
Політика
Пропагандони росії – Україні: Ви хочете припинення вогню, а ми хочемо вашої смерті – Джулія Девіс
Переклад iPress – 23 травня 2025, 11:52
Американський Портнов і російська проблема. Як закон перетворюють на зброю авторитаристів та російських агентів – Тімоті Снайдер
Політика
Американський Портнов і російська проблема. Як закон перетворюють на зброю авторитаристів та російських агентів – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 23 травня 2025, 07:28
Україна показала, що тепер можна купити готову розвідку. Захід має вивчити цей урок – Бен Воллес
Політика
Україна показала, що тепер можна купити готову розвідку. Захід має вивчити цей урок – Бен Воллес
Переклад iPress – 22 травня 2025, 16:49
Безлад Трампа дає путіну шанс завдати удару. Напад росії на НАТО зараз набагато ймовірніший, ніж здається – Едвард Лукас
Політика
Безлад Трампа дає путіну шанс завдати удару. Напад росії на НАТО зараз набагато ймовірніший, ніж здається – Едвард Лукас
Переклад iPress – 22 травня 2025, 11:28
Трампу треба припинити війну, щоб торгувати з росією. Настала черга Європи воювати разом за Україну – Марк Чемпіон
Політика
Трампу треба припинити війну, щоб торгувати з росією. Настала черга Європи воювати разом за Україну – Марк Чемпіон
Переклад iPress – 22 травня 2025, 08:40
росію треба позбавити ілюзій. Два сценарії для літнього наступу – Джек Вотлінг
Політика
росію треба позбавити ілюзій. Два сценарії для літнього наступу – Джек Вотлінг
Переклад iPress – 21 травня 2025, 13:06
Ласкаво просимо в нову хаотичну ядерну еру. У чому полягає її найбільша небезпека – Хел Брендс
Політика
Ласкаво просимо в нову хаотичну ядерну еру. У чому полягає її найбільша небезпека – Хел Брендс
Переклад iPress – 21 травня 2025, 12:27
путін водить Трампа за носа. Але чи розуміє це Трамп? – Макс Бут
Політика
путін водить Трампа за носа. Але чи розуміє це Трамп? – Макс Бут
Переклад iPress – 20 травня 2025, 23:21
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється