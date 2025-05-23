Італія підтримує план ЄС відмовитись від російського газу до 2027 року

Міністр енергетики Італії зазначив, що його країна більше не залежить від поставок з москви.

Італія повністю підтримує зусилля Євросоюзу щодо припинення імпорту російського газу до 2027 року. Таку заяву зробив італійський міністр енергетики Пічетто Фратін та додав, що будь-які рішення Риму щодо збільшення імпорту СПГ зі Сполучених Штатів Америки залежать від приватних покупців.

Про це пише Reuters.

За словами міністра, минулого року його країна імпортувала незначну кількість російського газу. Переважно його потім експортували до Австрії. Фратін наголосив, що Італія тепер незалежна від постачань з москви.

"Те, що ми збільшили потужності регазифікації, означає, що є можливість купувати більше СПГ, якщо він буде конкурентоспроможним порівняно з (газом, що надходить) трубопроводом", – додав Пічетто.

Водночас він зазначив, що СПГ зі США, коли потрапляє до Європи стає дорогим. За словами Фратіна, газ залишає береги Флориди за ціною 10-12 доларів за мегават-годину (МВт-год). А вже біля Берегів Португалії він коштує 36 доларів за МВт-год. Міністр додав, що «це частина переговорів між приватними операторами, а не між штатами».

20 травня, ЄС і Британія запровадили нові санкції проти росії, висловивши сподівання, що Вашингтон зрештою приєднається до них. 17-й пакет санкцій ЄС проти рф спрямований, зокрема, проти майже 200 кораблів тіньового флоту, за допомогою якого росія продовжує транспортувати свої енергоносії в обхід санкцій. Водночас європейські союзники обговорюють те, як продовжувати тиск на москву, якщо США не будуть готові запровадити нові обмеження проти росії.