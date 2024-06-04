Італія підтвердила передачу другої системи ППО SAMP/T

Проте нею не можна буде бити по території росії.

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні підтвердив, що в новому пакеті військової допомоги Україні передбачена система протиповітряної оборони SAMP/T.

Про це міністр сказав в ефірі італійської радіостанції Rai Radio1.

"Уряд готує ще один пакет військової допомоги, зміст якого, як і в попередніх випадках, буде конфіденційним", - сказав глваа МЗС.

Він додав, що точно відомо про передачу SAMP-T, який є засобом протиповітряної оборони, тобто захист, про який нас попросила сама Україна.

Таяні сказав, що Італія не буде відправляти військових в Україну, а італійська зброя не може бути використана для ударів по росії.