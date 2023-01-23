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ПОЛІТИКА

Італія планує повністю відмовитися від російського газу до 2025 року

23 січня 2023, 18:34
Італія планує повністю відмовитися від російського газу до 2025 року
Фото: Радіо Свобода
Італія підписала угоди з кількома країнами щодо розширення альтернативних джерел енергії після вторгнення рф в Україну, а Алжир змінив росію як найбільшого постачальника газу в Італію.

Про це повідомляє італійське видання ANSA.

"Я оптимістично налаштований, що ми зможемо скоротити російські поставки газу до нуля взимку 2024-2025 років. Я би сказав, що якщо ми будемо продовжувати так, як є, все піде у правильному напрямку", – заявив гендиректор найбільшої італійської нафтогазової компанії Eni Клаудіо Дескальці, супроводжуючи прем'єр-міністерку Італії Джорджі Мелоні під час офіційного візиту до Алжиру.

За його словами, Алжир щорічно збільшує постачання газу до Італії. Зокрема, у 2021 році Італія отримала 21 млрд кубометрів газу, в 2022-му – 25 млрд, а цьогоріч планує отримати 28 млрд кубометрів газу.

"Прогноз щодо відмови від поставок російського газу в Італію? Я налаштований позитивно на зиму 2024/25 року", – прокоментував Клаудіо Дескальці.

Нагадаємо, що Німеччина оголосила про повну незалежність від російських енергоносіїв

газІталіявійна

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