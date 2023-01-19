Німеччина оголосила про повну незалежність від російських енергоносіїв

Німеччина повністю диверсифікувала енергетичну інфраструктуру і більше не залежить від російських енергоносіїв.

Про це заявив міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер, повідомляє BBC.

За його словами, Німеччина знайшла нові джерела імпорту енергоносіїв - наприклад, газ імпортується із Норвегії та США.

"Так, звичайно, Німеччина все ще залежить від імпорту енергоносіїв, але сьогодні вже не від імпорту з росії, а від світових ринків", - сказав він.

Тож якщо раніше Німеччина імпортувала з росії близько 50% газу і більше 30% всієї нафти, то зараз ці показники нульові.

Раніше повідомлялось, що ціни на газ в Європі 16 січня, впали майже на 10% до $635 за тисячу кубометрів - це рівень вересня 2021 року. З початку року ціни знизилися на 22%.