Італія схвалила постачання озброєння Україні

Італія сподівається, що неможливість перемогти змусить росію сісти за стіл переговорів на розумних умовах.

Палата депутатів - нижня палата парламенту Італії - у вівторок, 24 січня, схвалила декрет уряду про постачання Україні військової допомоги до кінця 2023 року.

Про це повідомляє Rai.

Таке рішення підтримали 215 італійських депутатів, проти висловилися 46. Оскільки минулого місяця документ затвердили у Сенаті, тепер він остаточно пройшов голосування у парламенті Італії.

Як заявив міністр оборони Італії Гвідо Крозетто, підтримка України Італією та міжнародною спільнотою здійснюється не для того, щоб продовжувати війну, розпочату росією, а щоб її закінчити.

"Це рішення ухвалює не тільки цей уряд або ця країна, це рішення походить від міжнародного співтовариства, яке об'єдналося, щоб відповісти на крик про допомогу з боку нації, яка зазнала вторгнення іншої нації", - сказав він.

Раніше повідомлялось, що Італія та Франція готують передачу ЗРК Україні.