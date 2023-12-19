Італія має продовжити військову допомогу Україні

Сьогодні Рада міністрів Італії на засіданні підтримала продовження на ще один рік – до кінця 2024-го – повноважень, які дозволяють їй надавати військову і військово-технічну допомогу Україні.

Про це італійське Міністерство оборони написало на сайті.

Своїм рішенням уряд Італії пропонує продовжити свої повноваження передавати Україні озброєння, транспортні засоби та матеріально-технічні засоби, але його ще мають схвалити обидві палати італійського парламенту.

"Декрет-закон, про який ідеться, дозволить уряду ще один рік… підтримувати українське населення, віддане справі захисту свободи і суверенітету своєї держави, надаючи йому, як це було до цього часу, не лише зброю, але й обладнання, генератори та все необхідне для підтримки військових операцій із захисту беззахисного цивільного населення", - йдеться на сайті.

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто наголосив, що цим рішенням Рим знову "обирає бік свободи націй і поваги до міжнародного права з метою досягнення, відповідно до позиції союзників по НАТО і ЄС, справедливого й тривалого миру".