Італія відкрилася для вакцинованих туристів з України

Італійський уряд змінив правила в’їзду з країн категорії D, до яких належить Україна, дозволивши в'їзд вакцинованим мандрівникам без карантину.

Як повідомляє "Економічна правда", відповідна інформація розміщена на карті МЗС.

З 31 серпня українці можуть їхати в Італію без обов’язкового 5-денного карантину за наявності негативного результату ПЛР-тесту або антигенного тесту, а також "зеленого" сертифікату (Green Pass) європейського зразка про завершення повного курсу вакцинації однією із затверджених Європейським агентством з лікарських засобів вакцин: Pfizer, Johnson and Johnson, Moderna, AstraZeneca.

У разі відсутності зазначених вище сертифікатів, громадяни можуть в’їхати до Італії, але вони повинні: самоізолюватися протягом 5 днів, активуючи місцеві процедури нагляду за здоров’ям, повідомивши про це місцеві органи охорони здоров’я; пройти тест після завершення встановленої самоізоляції.

Діти віком до 6 років звільняються від вимоги тестування, але все одно повинні самоізолюватися, за наявності такої необхідності.

Наведені правила в’їзду діють до 25 жовтня.

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