Італія відкрилася для вакцинованих туристів з України
Як повідомляє "Економічна правда", відповідна інформація розміщена на карті МЗС.
З 31 серпня українці можуть їхати в Італію без обов’язкового 5-денного карантину за наявності негативного результату ПЛР-тесту або антигенного тесту, а також "зеленого" сертифікату (Green Pass) європейського зразка про завершення повного курсу вакцинації однією із затверджених Європейським агентством з лікарських засобів вакцин: Pfizer, Johnson and Johnson, Moderna, AstraZeneca.
У разі відсутності зазначених вище сертифікатів, громадяни можуть в’їхати до Італії, але вони повинні: самоізолюватися протягом 5 днів, активуючи місцеві процедури нагляду за здоров’ям, повідомивши про це місцеві органи охорони здоров’я; пройти тест після завершення встановленої самоізоляції.
Діти віком до 6 років звільняються від вимоги тестування, але все одно повинні самоізолюватися, за наявності такої необхідності.
Наведені правила в’їзду діють до 25 жовтня.
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