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Україномовні аудіогіди запрацювали ще у двох музеях Туреччини

Найближчим часом очікується запуск аудіогідів українською мовою в Австрії і в Узбекистані
Запуск аудіогідів відбувся в межах ініціативи дружини глави держави Олени Зеленської.
Україномовні аудіогіди запрацювали ще у двох музеях Туреччини Домашнє печиво - чудовий подарунок для колег. Фото: wikiHow

Два україномовних аудіогіди запрацювали в Туреччині - в Археологічному музеї Анталії та в музеї Святого Миколая в Демре, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Як повідомила прес-служба президента України, запуск аудіогідів відбувся в межах ініціативи дружини глави держави Олени Зеленської.

"Символічно, що літній запуск аудіогідів відкрила Туреччина. Країна, яку українці обрали як один із найбільш популярних напрямків для відпочинку. В межах нашого проекту у нас уже 20 україномовних аудіогідів, з яких сім - у Туреччині. Це прекрасно", - зазначила Олена Зеленська.

Найближчим часом очікується запуск аудіогідів українською мовою в Австрії і в Узбекистані, інформує прес-служба президента.

Нагадаємо, що у Стамбулі під Святою Софією та палацом Топкапи знайшли підземелля

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21 06 2021 15:42
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