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Італія відкривається для українських туристів, але з умовами

Італія з 31 липня відновлює безвіз для українців згідно з рекомендацією Ради ЄС. Є нюанс: п'ять днів самоізоляції після прибуття. Але навіть самоізоляція не може зіпсувати емоції, коли ти в Італії
Італія з 31 липня відкривається для українських туристів, але з умовою перебування в самоізоляції протягом п'яти днів після прибуття.
Італія відкривається для українських туристів, але з умовами Фото: protrav.ru
Про це, як повідомляє "Європейська правда", написав у Twitter глава МЗС Дмитро Кулеба.
 
"Італія з 31 липня відновлює безвіз для українців згідно з рекомендацією Ради ЄС. Є нюанс: п'ять днів самоізоляції після прибуття. Але навіть самоізоляція не може зіпсувати емоції, коли ти в Італії", - зазначив міністр.
 
Відповідно до наказу МОЗ Італії від 29 липня щодо оновлених норм перетину кордону з Італією у зв’язку із пандемією COVID-19, Україну з 31 липня включено до переліку країн категорії D, що передбачає надання можливості відвідувати територію Італійської Республіки з будь-якою метою, в тому числі – туризму.
 
Разом з тим, бажаючим відвідати Італію слід врахувати такі основні обов’язкові вимоги: наявність довідки про негативний результат молекулярного або експрес-тестування на COVID-19, який має бути зроблений, як мінімум, за 72 години до приїзду; заповнена онлайн форма санітарного контролю Passenger Locator Form, яка доступна за посиланням https://app.euplf.eu/; після прибуття до Італії громадяни мають пройти самоізоляцію тривалістю п’ять днів, після чого зробити повторний тест на COVID-19, який повинен підтвердити негативний результат.
 
Такі умови діятимуть до 31 серпня.
 
Як повідомлялося, в Європейському Союзі вже 14 країн відкрили кордони для всіх типів подорожей українців.
 
У більшість країн для в’їзду необхідне свідоцтво про повну вакцинацію або свіжий негативний тест, підкреслили в МЗС.
 
У міністерстві звернули увагу, що конкретні умови в’їзду до кожної окремої країни можуть відрізнятися, і закликали перевіряти усі деталі, а також перелік затверджених в країні вакцин на інтерактивній карті.
 
 
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30 07 2021 15:53
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