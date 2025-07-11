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Італія виділить €1 млн на зміцнення української кібербезпеки

11 липня 2025, 11:18
Італія виділить €1 млн на зміцнення української кібербезпеки

Міністри закордонних справ України та Італії підписали документ, що передбачає виділення Римом 1 мільйона євро на зміцнення кібербезпеки України.

Про це повідомила пресслужба українського МЗС. 

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час зустрічі з італійським колегою Антоніо Таяні в Римі подякував за організацію цьогорічної Конференції з відновлення України.

"Ми також підписали декларацію про наміри реалізувати низку довгострокових ініціатив з розбудови кіберпотенціалу, спрямованих на підтримку національної цифрової інфраструктури України", – заявив Сибіга. 

Глави МЗС обговорили шляхи поглиблення нашої двосторонньої співпраці.

Також Італія вирішила виділити 1 мільйон євро на реалізацію проєктів у межах Талліннського механізму з посилення підтримки України у кіберсфері.

"Сьогоднішній крок ґрунтується на українсько-італійській угоді про співпрацю у сфері безпеки до 2024 року. Ми глибоко вдячні нашим італійським партнерам за підтримку та спільні зусилля, спрямовані на зміцнення Європи та трансатлантичної безпеки", – додав голова МЗС Італії. 

 
Італіяпідтримка України

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