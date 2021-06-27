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Італія вийшла в 1/4 фіналу Євро-2020, обігравши Австрію в додатковий час

Перемогу збірній Італії принесли голи Федеріко К'єза і Маттео Пессіна
Матч, що проходив у Лондоні, завершився з рахунком 2:1. Команди не змогли забити м'ячів в основний час, в овертаймі сильнішими виявилися італійці.
Італія вийшла в 1/4 фіналу Євро-2020, обігравши Австрію в додатковий час Фото: Укрінформ

Збірна Італії здобула перемогу над суперниками з Австрії в матчі 1/8 фіналу чемпіонату Європи з футболу, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Матч, що проходив у Лондоні, завершився з рахунком 2:1. Команди не змогли забити м'ячів в основний час, в овертаймі сильнішими виявилися італійці.

Перемогу збірній Італії принесли голи Федеріко К'єза (95-а хвилина) і Маттео Пессіна (105). Форвард збірної Австрії Саша Калайджич зумів відіграти один м'яч, точно пробивши головою на 114-й хвилині.

На 67-й хвилині австрієць Марко Арнаутович вразив ворота італійців, однак суддя скасував гол після використання системи VAR, яка зафіксувала стан "поза грою".

Суперник італійців у 1/4 фіналу визначиться в неділю в Севільї, де між собою зіграють команди з Бельгії і Португалії. Чвертьфінал відбудеться 2 липня в Мюнхені.

Чемпіонат Європи проходить у 11 містах континенту. Фінал турніру відбудеться 11 липня в Лондоні. Євро-2020 повинен був розпочатися в минулому році, проте був перенесений через пандемію коронавірусу.

Нагадаємо, що в Бразилії триває 47-й розіграш футбольного Кубка Південної Америки (Копа Америка).

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27 06 2021 11:47
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