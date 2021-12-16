Італія заборонила в’їзд туристам з України. Навіть вакцинованим
Таке рішення ухвалив уряд Італії під час чергового перегляду правил в’їзду через поширення коронавірусного штаму "Омікрон".
За рішенням, що було ухвалене 14 грудня, Україну перенесли до групи держав Е, щодо якої діє заборона на в’їзд для більшості пасажирів.
В’їзд буде дозволений тільки для громадян Італії або держав ЄС, членів родини або тих, хто має "усталені відносини" з мешканцями Італії, а також для тих, хто прямує на роботу, навчання, спортивні змагання тощо.
Втім, навіть ці особи мають пройти 10-денний карантин після прибуття до Італії, незалежно від вакцинації.
Перехідний період для запровадження нових правил має завершитися в ніч на 16 грудня.
Оновлені правила в'їзду, у відповідності до оприлюдненого наказу міністерства охорони здоров'я Італії, з яким ознайомилася Європравда, мають діяти до 31 січня 2022 року. Втім, це не гарантує, що у оновлених правилах заборона буде знята.
Італія запровадила також жорсткіші правила в’їзду туристів з ЄС та вимагатиме тест навіть від вакцинованих мандрівників. Рішення уряду вже викликало незадоволення Єврокомісії.
Нагадаємо, що новий штам хвороби COVID-19 Омікрон зафіксували вже у 77 країнах.
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