Італія виступає за те, щоб на саміті ЄС цього тижня дали "зелене світло" початку переговорів про вступ України до Євросоюзу.

Про це заявив міністр закордонних справ Антоніо Таяні, повідомляє італійська агенція ANSA.

"Ми висловили позитивну думку про початок переговорів із Україною про членство в ЄС", - сказав Таяні.

За його словами, вони відзначили рішення України ухвалити нові закони для своєї угорської меншини, про що Таяні просив ще відтоді, як був президентом Європейського парламенту.

Він також закликав до прискорення процесу приєднання балканських держав.

"Водночас ми просимо провести роботу з прискорення вступу балканських країн і Боснії", - додав італійський міністр.

Наразі Євросоюз ще не погодив позицію щодо України напередодні саміту лідерів.

Нагадаємо, 14-15 грудня відбудеться саміт лідерів країн ЄС. На ньому обговорюватимуть декілька питань, які стосуються України. Зокрема, початок переговорів про вступ до ЄС, а також надання 50 млрд євро економічної підтримки і виділення ще 20 млрд євро на армію України. Крім того, на порядку денному новий пакет санкцій проти росії.