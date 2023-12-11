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ПОЛІТИКА

ЄС ще не погодив позицію щодо України напередодні саміту лідерів – МЗС

11 грудня 2023, 14:11
ЄС ще не погодив позицію щодо України напередодні саміту лідерів – МЗС
Фото: з вільних джерел
Кулеба підкреслив, що станом на зараз ухвалених рішень щодо цих питань досі немає.

Європейський союз ще не ухвалив рішення щодо фінансування допомоги та початку переговорів про вступ України напередодні саміту лідерів ЄС. Саміт відбудеться 14-15 грудня.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба за підсумками засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС.

"У них (міністрів країн ЄС, - ред.) є зараз на столі чотири рішення. Це відкриття переговорів про членство, Європейський фонд миру, фонд підтримки України і санкції. Є ще п'яте рішення - це про заморожені активи, але його ще немає на столі. Кажуть, що завтра-післязавтра його покладуть на стіл, тоді буде говорити про п'ять рішень", - заявив міністр.

Кулеба підкреслив, що станом на зараз ухвалених рішень щодо цих питань досі немає.

"По жодному з цих рішень зараз рішень немає. Тобто все підвішене у повітрі і тривають переговори", - сказав він.

При цьому Кулеба вважає, що щодо фінансових питань є інші шляхи вирішення, але для відкриття переговорів про вступ України до ЄС потрібен консенсус.

За словами Кулеби, також на зустрічі міністрів обговорили гарантії безпеки для України. Як зазначив глава МЗС, голова європейської дипломатії Жозеп Боррель підтвердив, що ЄС готовий підписати угоду, переговори про зміст питання рухаються.

Нагадаємо, 14-15 грудня відбудеться саміт лідерів країн ЄС. На ньому обговорюватимуть декілька питань, які стосуються України. Зокрема, початок переговорів про вступ до ЄС, а також надання 50 млрд євро економічної підтримки і виділення ще 20 млрд євро на армію України. Крім того, на порядку денному новий пакет санкцій проти росії.

КулебаЄС. Україна

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