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ПОЛІТИКА

Україна завершила всі необхідні кроки для вступу в ЄС – звіт Єврокомісії

30 жовтня 2024, 15:07
Україна завершила всі необхідні кроки для вступу в ЄС – звіт Єврокомісії
Фото: з вільного доступу
Згідно зі звітом, попри прогрес у фундаментальних реформах, "потрібні подальші зусилля".

У Європейській комісії зазначили, що у процесі підготовки до вступу в ЄС Україна "виконала всі кроки", визначені у висновку Європейської комісії від 2022 року щодо надання статусу кандидата.

Про звіт ЄК розповідає "Радіо Свобода".

Видання відзначає цитати про те, що Україна "продовжувала заохочувати доброчесність і заслуги в судовій системі" та "зміцнювати антикорупційну інституційну базу та нарощувати результати правозастосування в справах про корупцію на високому рівні".

Згідно зі звітом, попри прогрес у фундаментальних реформах, "потрібні подальші зусилля".

"Україні слід продовжувати зосереджуватись на подальшому створенні надійного досвіду правоохоронної діяльності у справах про корупцію на високому рівні… також посилити боротьбу з організованою злочинністю", – рекомендується в документі.

У Єврокомісії також закликають Україну працювати над подальшим застосуванням оновленого законодавства щодо прав нацменшин у тісній кооперації з ними.

У документі наголошено і на необхідності вдосконалювати реформи в галузі державного управління та децентралізації.

"Заходи з підтримки ремонту та реконструкції інфраструктури будуть ключовими для повного відновлення економіки, особливо в енергетичному секторі, який потребує подальшої децентралізації та поліпшення управління", – йдеться у документі.

Єврокомісія відзначає ратифікацію Україною Римського статуту, наголошує на необхідності привести у відповідність національне законодавство, а також зазначає, що скринінг українського законодавства на відповідність європейському "просувається гладко".

"Якщо Україна виконає всі умови, комісія з нетерпінням чекає на відкриття переговорів щодо кластерів (переговорних розділів. – Ред.), починаючи з основ, якнайшвидше у 2025 році", – резюмували у Єврокомісії.

Як відомо, у грудні минулого року ЄС вирішив розпочати переговори про вступ України і Молдови до Євросоюзу. Статус кандидата на вступ до ЄС обидві країни отримали у червні 2022 року.

Варто відзначити, що українська експертна спільнота підтримала цей закон після того, як до нього були внесені зміни. Утім, угорський уряд і наближені до нього структури продовжували висувати претензії до України, не погоджуючися із виконанням рекомендації. 

Єврокомісія також кілька разів зауважила, що "обмеження основних прав, пов’язані з воєнним станом, залишаються загалом пропорційними".

ЄврокомісіяЄС. Україна

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