Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

ЄК представить юридичну пропозицію щодо заморожених активів рф

03 грудня 2025, 11:32
ЄК представить юридичну пропозицію щодо заморожених активів рф
Фото: Михайло Гема / iPress.ua
Відомо, що лідери ЄС у жовтні домовилися задовольнити "нагальні фінансові потреби" України протягом наступних двох років, але не схвалили план використання 140 млрд євро заморожених російських активів у Європі, як позики для Києва через занепокоєння, висловлені Бельгією.
Єврокомісія, імовірно, знайшла юридичне рішення, яке дасть змогу без ризиків для Бельгії використати €140 млрд заморожених російських активів як репараційний кредит для України.
 
Про це написало Politico з посиланням на джерела серед посадовців і дипломатів Євросоюзу. 
 
Поки Бельгія не погодилася на передавання Україні російських знерухомлених грошей, більшість із яких зберігають у бельгійському фінансовому депозиторії Euroclear. У країні побоюються наслідків, зокрема того, що їй доведеться повернути їх, якщо проросійсько налаштовані Угорщина або Словаччина не підтримають продовження санкцій проти росії.
 
Щоб уникнути цього й убезпечити Бельгію від ризиків, у Брюсселі працюють над правовою конструкцією, яка б усунула можливість заблокувати продовження санкцій проти москви. Для цього планують спиратися на ст. 122 Договору ЄС, котра дозволяє ухвалювати рішення кваліфікованою більшістю в тих випадках, які можуть мати економічне значення для всього блоку. 
 
Юридичні експерти погоджуються, що гнучке формулювання цієї статті може виправдати перехід від принципу одностайності, оскільки раптове зняття санкцій проти росії завдало б шкоди всій європейській економіці. Окрім цього, за нинішніми пропозиціями, голосувати за продовження санкцій можна буде не двічі на рік, а раз на три роки, що також зменшує ризики політичних блокувань. Країнам-членам потрібно ухвалити рішення швидко, адже без цих коштів Україна може зіткнутися з критичним дефіцитом бюджету вже протягом найближчих місяців. 
 
За даними співрозмовників видання, Єврокомісія прагне озвучити фінальну пропозицію в середу. Вона має на меті дістати згоду всіх 27 країн – членів ЄС на виділення Україні репараційної позики коштом заморожених активів рф на саміті Європейської ради 18–19 грудня. 
Єврокомісіявійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Посібник із захисту демократії від популізму. Поки не стало запізно – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Посібник із захисту демократії від популізму. Поки не стало запізно – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 03 грудня 2025, 15:41
путін не змінив своїх планів. Мирні переговори демонструють, чому девелоперам не слід наближатися до міжнародної дипломатії – Мік Раян
Політика
путін не змінив своїх планів. Мирні переговори демонструють, чому девелоперам не слід наближатися до міжнародної дипломатії – Мік Раян
Переклад iPress – 03 грудня 2025, 12:44
Зустрілись двоє
Політика
Зустрілись двоє "легітимних". Як Мадуро планує пережити Трампа – New York Times
Переклад iPress – 03 грудня 2025, 08:36
Меланшон проти Глюксманна. Битва за лідерство лівих сил Франції проти ультраправих – Politico
Політика
Меланшон проти Глюксманна. Битва за лідерство лівих сил Франції проти ультраправих – Politico
Переклад iPress – 02 грудня 2025, 15:19
Незаконні накази Трампа. Чому під судом має опинитися Гегсет, а не Марк Келлі – Макс Бут
Політика
Незаконні накази Трампа. Чому під судом має опинитися Гегсет, а не Марк Келлі – Макс Бут
Переклад iPress – 02 грудня 2025, 13:46
Відставка Єрмака як раннє різдвяне диво. росія не може захистити танкери залишками Чорноморського флоту – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
Відставка Єрмака як раннє різдвяне диво. росія не може захистити танкери залишками Чорноморського флоту – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 02 грудня 2025, 10:28
Найгірший ворог Європи. Тиждень, коли вона усвідомила, що самотня проти російського експансіонізму – The Guardian
Політика
Найгірший ворог Європи. Тиждень, коли вона усвідомила, що самотня проти російського експансіонізму – The Guardian
Переклад iPress – 01 грудня 2025, 13:51
Непоганий тиждень для України. Ілюзія допомоги США розвіялася – Філліпс О'Брайен
Політика
Непоганий тиждень для України. Ілюзія допомоги США розвіялася – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 01 грудня 2025, 11:34
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється