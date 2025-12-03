ЄК представить юридичну пропозицію щодо заморожених активів рф

Відомо, що лідери ЄС у жовтні домовилися задовольнити "нагальні фінансові потреби" України протягом наступних двох років, але не схвалили план використання 140 млрд євро заморожених російських активів у Європі, як позики для Києва через занепокоєння, висловлені Бельгією.

Єврокомісія, імовірно, знайшла юридичне рішення, яке дасть змогу без ризиків для Бельгії використати €140 млрд заморожених російських активів як репараційний кредит для України.

Про це написало Politico з посиланням на джерела серед посадовців і дипломатів Євросоюзу.

Поки Бельгія не погодилася на передавання Україні російських знерухомлених грошей, більшість із яких зберігають у бельгійському фінансовому депозиторії Euroclear. У країні побоюються наслідків, зокрема того, що їй доведеться повернути їх, якщо проросійсько налаштовані Угорщина або Словаччина не підтримають продовження санкцій проти росії.

Щоб уникнути цього й убезпечити Бельгію від ризиків, у Брюсселі працюють над правовою конструкцією, яка б усунула можливість заблокувати продовження санкцій проти москви. Для цього планують спиратися на ст. 122 Договору ЄС, котра дозволяє ухвалювати рішення кваліфікованою більшістю в тих випадках, які можуть мати економічне значення для всього блоку.

Юридичні експерти погоджуються, що гнучке формулювання цієї статті може виправдати перехід від принципу одностайності, оскільки раптове зняття санкцій проти росії завдало б шкоди всій європейській економіці. Окрім цього, за нинішніми пропозиціями, голосувати за продовження санкцій можна буде не двічі на рік, а раз на три роки, що також зменшує ризики політичних блокувань. Країнам-членам потрібно ухвалити рішення швидко, адже без цих коштів Україна може зіткнутися з критичним дефіцитом бюджету вже протягом найближчих місяців.

За даними співрозмовників видання, Єврокомісія прагне озвучити фінальну пропозицію в середу. Вона має на меті дістати згоду всіх 27 країн – членів ЄС на виділення Україні репараційної позики коштом заморожених активів рф на саміті Європейської ради 18–19 грудня.