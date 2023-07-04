Італія заморозила активи російських олігархів на $2,5 мільярди

Заморожені в рамках санкцій Європейського Союзу проти кремля активи включають банківські рахунки, розкішні вілли, яхти і автомобілі.

Італія заморозила активи російських олігархів на суму близько 2 мільярдів євро після вторгнення росії в Україну торік.

Про це повідомив у вівторок, 4 липня, Центральний банк країни, пише Reuters.

Заморожені в рамках санкцій Європейського Союзу проти кремля активи включають банківські рахунки, розкішні вілли, яхти і автомобілі.

У своєму щорічному звіті підрозділ по боротьбі з відмиванням грошей (UIF) Банку Італії повідомив, що цифра в 2 мільярди євро була оновлена станом на кінець червня.

Керівник UIF Енцо Серата додав, що в рамках режиму санкцій були заморожені фінансові активи на суму близько 330 мільйонів євро, пов'язані з 80 особами.

До початку війни в лютому 2022 року італійські пляжі та порти були популярним місцем відпочинку заможних росіян, які купували нерухомість у найкращих місцях, таких як озеро Комо, Сардинія, Тоскана та Лігурійське узбережжя.

Деякі з олігархів, проти яких спрямовані ці заходи, подали апеляції до суду, зокрема російсько-узбецький металургійний і телекомунікаційний магнат Алішер Усманов.

У квітні італійський суд направив до Суду ЄС рішення про те, чи продовжувати заморожування його активів на суму понад 80 мільйонів євро.

Нагадаємо, ЄС продовжив санкції ще на пів року проти росії через війну в Україні.