Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Італія заморозила активи російських олігархів на $2,5 мільярди

04 липня 2023, 15:32
Італія заморозила активи російських олігархів на $2,5 мільярди
Фото: instpres.univ.kiev.ua
Заморожені в рамках санкцій Європейського Союзу проти кремля активи включають банківські рахунки, розкішні вілли, яхти і автомобілі.

Італія заморозила активи російських олігархів на суму близько 2 мільярдів євро після вторгнення росії в Україну торік.

Про це повідомив у вівторок, 4 липня, Центральний банк країни, пише Reuters.

Заморожені в рамках санкцій Європейського Союзу проти кремля активи включають банківські рахунки, розкішні вілли, яхти і автомобілі.

У своєму щорічному звіті підрозділ по боротьбі з відмиванням грошей (UIF) Банку Італії повідомив, що цифра в 2 мільярди євро була оновлена станом на кінець червня.

Керівник UIF Енцо Серата додав, що в рамках режиму санкцій були заморожені фінансові активи на суму близько 330 мільйонів євро, пов'язані з 80 особами.

До початку війни в лютому 2022 року італійські пляжі та порти були популярним місцем відпочинку заможних росіян, які купували нерухомість у найкращих місцях, таких як озеро Комо, Сардинія, Тоскана та Лігурійське узбережжя.

Деякі з олігархів, проти яких спрямовані ці заходи, подали апеляції до суду, зокрема російсько-узбецький металургійний і телекомунікаційний магнат Алішер Усманов.

У квітні італійський суд направив до Суду ЄС рішення про те, чи продовжувати заморожування його активів на суму понад 80 мільйонів євро.

Нагадаємо, ЄС продовжив санкції ще на пів року проти росії через війну в Україні.

Італіявійнасанкціі проти росії

Останні матеріали

Головний шпигун путіна загрожує США через Мексику. І не лише через Мексику, і не лише Сполученим Штатам – Wall Street Journal
Політика
Головний шпигун путіна загрожує США через Мексику. І не лише через Мексику, і не лише Сполученим Штатам – Wall Street Journal
Переклад iPress – 04 липня 2023, 16:48
ЗСУ зачистили території довкола
Cуспільство
ЗСУ зачистили території довкола "того пагорба" над Кліщіївкою. Та взяли її "під вогневий контроль" – Том Купер
Переклад iPress – 04 липня 2023, 14:24
Уроки України. Як Перша світова війна, але з високими технологіями – The Economist
Технології
Уроки України. Як Перша світова війна, але з високими технологіями – The Economist
Переклад iPress – 04 липня 2023, 12:15
Темпи контрнаступу України гальмує недостатня військова підтримка союзників. Але підтримка населення США може змінити ситуацію – Філліпс О'Брайен
Політика
Темпи контрнаступу України гальмує недостатня військова підтримка союзників. Але підтримка населення США може змінити ситуацію – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 04 липня 2023, 08:38
росіяни концентрують великі сили на півночі Луганщини. На всіх інших напрямках ЗСУ поступово витісняють росіян – Том Купер
Cуспільство
росіяни концентрують великі сили на півночі Луганщини. На всіх інших напрямках ЗСУ поступово витісняють росіян – Том Купер
Переклад iPress – 03 липня 2023, 14:46
Європа більше не стоїть перед вибором – путін чи нестабільність. Адже путін і є нестабільність – Ліана Фікс
Політика
Європа більше не стоїть перед вибором – путін чи нестабільність. Адже путін і є нестабільність – Ліана Фікс
Переклад iPress – 03 липня 2023, 11:03
Заколот підірве боєздатність російської армії. Фізичний, моральний та інтелектуальний аспекти – Мік Раян
Політика
Заколот підірве боєздатність російської армії. Фізичний, моральний та інтелектуальний аспекти – Мік Раян
Переклад iPress – 03 липня 2023, 09:35
Політика
"Ми отримали танки не для того, щоб вони їздили на парадах" – Головком ЗСУ Валерій Залужний в інтерв'ю Washington Post
30 червня 2023, 19:00
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється