НОВИНИКонверт із трьома ймовірно пістолетними кулями, адресований Папі Римському Франциску, був перехоплений у поштово-сортувальному центрі "Pescheria Borromeo" в районі Мілана.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Італійська пошта перехопила адресований Папі Римському конверт із кулями
Сам конверт прибув із Франції, ім’я відправника не вказано
Фото: telegraf.com.ua
Про це повідомляє Italy24 News.
Як зазначається, на зовнішній стороні конверту містився ледве розбірливий надпис: "Папі - Ватикан - Пьяцца Сан-П'єтро в Римі". Сам конверт прибув із Франції, ім’я відправника не вказано.
Офіс-менеджер одразу зателефонував карабінерам. Конверт вилучили для подальшої експертизи. Слідчі дії щодо зброї координує прокурор Алессандра Серреті.
Деталі інциденту з’ясовуються.
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