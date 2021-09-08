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Італійська пошта перехопила адресований Папі Римському конверт із кулями

Сам конверт прибув із Франції, ім’я відправника не вказано
Конверт із трьома ймовірно пістолетними кулями, адресований Папі Римському Франциску, був перехоплений у поштово-сортувальному центрі "Pescheria Borromeo" в районі Мілана.
Італійська пошта перехопила адресований Папі Римському конверт із кулями Фото: telegraf.com.ua
Про це повідомляє Italy24 News.
 
Як зазначається, на зовнішній стороні конверту містився ледве розбірливий надпис: "Папі - Ватикан - Пьяцца Сан-П'єтро в Римі". Сам конверт прибув із Франції, ім’я відправника не вказано.
 
Офіс-менеджер одразу зателефонував карабінерам. Конверт вилучили для подальшої експертизи. Слідчі дії щодо зброї координує прокурор Алессандра Серреті.
 
Деталі інциденту з’ясовуються.
 
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09 08 2021 14:53
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