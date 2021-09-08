Італійська пошта перехопила адресований Папі Римському конверт із кулями Сам конверт прибув із Франції, ім’я відправника не вказано

Конверт із трьома ймовірно пістолетними кулями, адресований Папі Римському Франциску, був перехоплений у поштово-сортувальному центрі "Pescheria Borromeo" в районі Мілана.

Фото: telegraf.com.ua

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію