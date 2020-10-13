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В Італії до лику святих можуть вперше зарахувати міленіала

Підліток фіксував ймовірні чудеса в інтернеті
Італійський підліток, який використовував інтернет для поширення своєї віри, наблизився до того, щоб стати першим святим міленіалом
В Італії до лику святих можуть вперше зарахувати міленіала Оригінал: "Святий Ієронім", Караваджо. Фото: Nastya Ptichek

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Карло Акутіса, який помер від лейкемії в 2006 році у віці 15 років, вже охрестили "святим покровителем інтернету".

У суботу він був зарахований до лику блаженних на церемонії в місті Ассізі і наблизився ще на один крок до святості.

Підліток фіксував ймовірні чудеса в інтернеті і допомагав створювати сайти для католицьких організацій.

Після того як Ватикан постановив, що Акутіс чудесним чином врятував життя іншому хлопчикові розпочався процесс зарахування його до лику святих.

Вважається, що він став наймолодшою сучасною людиною, зарахованою до лику блаженних - остання стадія перед святістю.

Для канонізації, тобто зарахування до лику святих, необхідно підтвердження другого дива за участі кандидата у святі.

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13 10 2020 11:36
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