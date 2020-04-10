Папа Римський покинув Рим уперше з початку пандемії

Усе для того, щоб підписати нову енцикліку про солідарність

Папа Римський Франциск у суботу, 3 жовтня, вперше з початку пандемії коронавірусу покинув Рим і вирушив до Базиліки святого Франциска Ассізького. Там він провів месу й підписав нову — третю за час свого папства — енцикліку, в якій ідеться про солідарність у світі після подолання COVID-19.

Як повдомляє "Громадське" з посиланням на італійське інформагентство ANSA, нова енцикліка має назву «Браття всі» та закликає до єдності й солідарності між людьми у всьому світі. Її текст має бути оприлюднений у неділю, 4 жовтня.

Енцикліка — це основний папський документ, яким той звертається до всієї католицької церкви. Є другим за важливістю документом після Апостольської Конституції, а тому важливою віхою в житті католиків.

В енцикліці Франциск стверджує, що «ніхто не порятується сам», а люди мають об’єднатися й створити суспільство, більше не ґрунтоване на егоїзмі й експлуатації. Саме так ми й «вилікуємо хворий світ», говорить Папа Римський, відсилаючи до пандемії коронавірусу.

Понтифік уперше з часу пандемії коронавірусу виїхав за межі Рима, де розташований Святий Престол. Через карантин церква пішла на безпрецедентні кроки й організовувала проповіді за допомогою онлайн-трансляції, а також дозволила дистанційно відпускати гріхи.

Назва енцикліки взята з писань Святого Франциска Ассізійського, втім англомовні віряни побачили в ній відсутність достатньої інклюзивності, зазначає ANSA: адже слово «браття» стосується лише чоловіків. Утім італійське слово «fratelli» є збірним іменником і позначає братів і сестер, додає інформагентство.

Папа Римський уже вчетверте відвідує базиліку в Ассізі за час свого папства, востаннє зробивши це 20 вересня 2016 року — в Міжнародний день молитви за мир. Власне, понтифік і взяв собі ім’я Франциск від святого, що покоїться в Ассізі — бо він, як і сам нинішній Папа, проголошував місією свого життя допомогу бідним.

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