Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Італійському лоукостеру Ernest Airlines, що літає в Україну, призупинили ліцензію

Санкції стосовно авіакомпанії не пов'язано з безпекою польотів
Авіаційна влада Італії ENAC 29 грудня оголосила про призупинення дії ліцензії лоукоста Ernest Airlines на перевезення пасажирів і вантажів із 13 січня 2020 року.
Італійському лоукостеру Ernest Airlines, що літає в Україну, призупинили ліцензію Фото: minfin.com.ua

Про це повідомляє avianews.com, передає LB.ua.

Авіаперевізнику заборонили продаж квитків, проте надали можливість виконати перельоти в піковий період перевезень у новорічні свята з метою захисту пасажирів, які вже мають куплені квитки.

У ENAC звернули увагу, що санкції стосовно Ernest Airlines не пов'язано з безпекою польотів, тому заборона на виконання рейсів запроваджується із затримкою.

Призупинення ліцензії обґрунтовується регулятором регламентом №1008 від 2008 року, який містить загальні правила надання авіаційних послуг у межах ЄС.

У ENAC додали, якщо Ernest Airlines надасть необхідні гарантії, передбачені правилами ЄС, припинення дії ліцензії може бути скасоване.

Ernest Airlines є найбільшим авіаперевізником між Україною та Італією.  Маршрутна мережа авіакомпанії включає чотири напрями з Києва, чотири зі Львова, один з Одеси та два з Харкова.

У листопаді 2019 року аеропорт "Жуляни" на добу зупиняв обслуговування Ernest Airlines, пояснивши це наявністю боргів, проте пізніше сторони врегулювали спірне питання.

У середині грудня повідомлялося, що на зимовий сезон 2019/2020 Ernest Airlines призупинить польоти за маршрутами Київ-Генуя, Харків-Рим і Харків-Мілан. Причиною такого рішення названо "загальне зниження пасажиропотоку в цей період".  

Нагадаємо, що Міністерство інфраструктури має намір збільшити частку лоукостів на українському ринку до 45% в 2020 році і до 63% в перспективі.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

30 12 2019 11:00
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Фінансовий комітет Ради пропонує законопроект, який створить хаос на гральному ринку

Фінансовий комітет Ради пропонує законопроект, який створить хаос на гральному ринку

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.