Італійському лоукостеру Ernest Airlines, що літає в Україну, призупинили ліцензію

Санкції стосовно авіакомпанії не пов'язано з безпекою польотів

Авіаційна влада Італії ENAC 29 грудня оголосила про призупинення дії ліцензії лоукоста Ernest Airlines на перевезення пасажирів і вантажів із 13 січня 2020 року.

Про це повідомляє avianews.com, передає LB.ua.

Авіаперевізнику заборонили продаж квитків, проте надали можливість виконати перельоти в піковий період перевезень у новорічні свята з метою захисту пасажирів, які вже мають куплені квитки.

У ENAC звернули увагу, що санкції стосовно Ernest Airlines не пов'язано з безпекою польотів, тому заборона на виконання рейсів запроваджується із затримкою.

Призупинення ліцензії обґрунтовується регулятором регламентом №1008 від 2008 року, який містить загальні правила надання авіаційних послуг у межах ЄС.

У ENAC додали, якщо Ernest Airlines надасть необхідні гарантії, передбачені правилами ЄС, припинення дії ліцензії може бути скасоване.

Ernest Airlines є найбільшим авіаперевізником між Україною та Італією. Маршрутна мережа авіакомпанії включає чотири напрями з Києва, чотири зі Львова, один з Одеси та два з Харкова.

У листопаді 2019 року аеропорт "Жуляни" на добу зупиняв обслуговування Ernest Airlines, пояснивши це наявністю боргів, проте пізніше сторони врегулювали спірне питання.

У середині грудня повідомлялося, що на зимовий сезон 2019/2020 Ernest Airlines призупинить польоти за маршрутами Київ-Генуя, Харків-Рим і Харків-Мілан. Причиною такого рішення названо "загальне зниження пасажиропотоку в цей період".

Нагадаємо, що Міністерство інфраструктури має намір збільшити частку лоукостів на українському ринку до 45% в 2020 році і до 63% в перспективі.