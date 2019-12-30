Італійському лоукостеру Ernest Airlines, що літає в Україну, призупинили ліцензію
Про це повідомляє avianews.com, передає LB.ua.
Авіаперевізнику заборонили продаж квитків, проте надали можливість виконати перельоти в піковий період перевезень у новорічні свята з метою захисту пасажирів, які вже мають куплені квитки.
У ENAC звернули увагу, що санкції стосовно Ernest Airlines не пов'язано з безпекою польотів, тому заборона на виконання рейсів запроваджується із затримкою.
Призупинення ліцензії обґрунтовується регулятором регламентом №1008 від 2008 року, який містить загальні правила надання авіаційних послуг у межах ЄС.
У ENAC додали, якщо Ernest Airlines надасть необхідні гарантії, передбачені правилами ЄС, припинення дії ліцензії може бути скасоване.
Ernest Airlines є найбільшим авіаперевізником між Україною та Італією. Маршрутна мережа авіакомпанії включає чотири напрями з Києва, чотири зі Львова, один з Одеси та два з Харкова.
У листопаді 2019 року аеропорт "Жуляни" на добу зупиняв обслуговування Ernest Airlines, пояснивши це наявністю боргів, проте пізніше сторони врегулювали спірне питання.
У середині грудня повідомлялося, що на зимовий сезон 2019/2020 Ernest Airlines призупинить польоти за маршрутами Київ-Генуя, Харків-Рим і Харків-Мілан. Причиною такого рішення названо "загальне зниження пасажиропотоку в цей період".
Нагадаємо, що Міністерство інфраструктури має намір збільшити частку лоукостів на українському ринку до 45% в 2020 році і до 63% в перспективі.
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