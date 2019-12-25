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Мінінфраструктури має намір збільшити частку лоукостів в Україні до 63%

За 5 років кількість українців, які користуються авіаційним транспортом, має збільшитися в три рази
Міністерство інфраструктури має намір збільшити частку лоукостів на українському ринку до 45% в 2020 році і до 63% в перспективі.
Мінінфраструктури має намір збільшити частку лоукостів в Україні до 63% Фото: commons.wikimedia.org

Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій, повідомляє avianews.com, передає LB.ua.

"Ми зробимо все можливе, щоб політ в літаку став для українців таким самим звичайним явищем в житті як поїздка на автобусі або залізниці", - заявив міністр під час зустрічі 15-мільйонного пасажира в аеропорту "Бориспіль".

За його словами, за 5 років число громадян України, які користуються авіаційним транспортом, має збільшитися в три рази, а пасажиропотоки аеропортів країни досягти позначки в 32 млн чоловік.

У міністерстві знову нагадали про намір провести оптимізацію оподаткування для українських авіаперевізників, що має в результаті знизити вартість перельотів між містами України.

Згідно з даними Державіаслужби, аеропорти України за 11 місяців 2019 року обслужили 22 млн 576 тис. пасажирів, що на 18,7% перевищило результат за аналогічний період минулого року. Авіакомпанії країни за звітний період перевезли 12 млн 867,3 тис. пасажирів (+10,2%).

Зараз найбільшими іноземними лоукостами на українському ринку є WizzAir і Ryanair. Перший представлений в аеропортах "Жуляни", Львів, Одеса, Харків і в 2020 році планує зайти в Запоріжжі. Ryanair літає з Борисполя, Львова, Одеси, Херсона та Харкова.

Серед українських авіакомпанія як лоукост позиціонує SkyUp. Авіакомпанія перевезла 1,5 млн пасажирів за 11 місяців 2019 року.

Нагадаємо, що Міністерство інфраструктури України у 2020 році планує розвивати внутрішньо українські авіаперевезення, а також державно-приватне партнерство в авіаційній галузі.

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25 12 2019 14:00
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