Італійський лоукост призупинить польоти за трьома маршрутами в Україну
Ernest Airlines призупинить польоти за маршрутами Київ-Генуя, Харків-Рим і Харків-Мілан на зимовий сезон 2019/2020 років, повідомляє "Економічна правда".
Причиною подібного рішення названо "загальне зниження пасажиропотоку в цей період".
Останній в цьому році рейс Київ-Генуя відбувся 6 грудня. В системі бронювання продажі відкриті на перельоти з 1 квітня 2020 року з частотою два рази на тиждень по середах і суботах.
Останні рейси Харків-Рим в цьому зимовому сезоні відбудуться 28 грудня 2019 року і 4 січня 2020 року, а рейси Харків-Мілан - 29 грудня 2019 року, 5 і 12 січня 2020 року. На даний момент продажі на інші дати, включаючи літній розклад 2020 року, недоступні.
"Всі пасажири, яких торкнулися ці зміни, були відповідно проінформовані по е-mail і SMS. Запити на повернення вартості квитка та/або переоформлення квитка на інші рейси обробляються", - йдеться в листі.
Там також наголошується, що пасажири, чиї рейси були скасовані, можуть вибрати безкоштовну зміну квитка на альтернативні рейси Ernest Airlines до 28 березня 2020 року або отримати повне повернення вартості.
З урахуванням зазначених змін маршрутна мережа лоу-коста до кінця зимового сезону 2019/2020 років буде включати три міста України: Київ, Львів та Одесу. Польоти до Харкова будуть припинені.
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