НОВИНИАвіакомпанія Ernest Airlines в суботу, 16 березня, відкриває новий рейс до Італії з аеропорту Жуляни, який буде виконуватися за маршрутом Київ-Генуя.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Італійський лоукостер запустив ще один рейс з Києва
Ernest Airlines відкриває новий рейс до Італії
Фото: minfin.com.ua
Згідно з повідомленням, рейси будуть виконуватися раз на тиждень з 16 по 30 березня і два рази на тиждень, щовівторка і суботу, починаючи з 2 квітня, повідомили в аеропорту Київ ім. Сікорського, інформує СТС.
Цей напрямок перевізник анонсував ще в жовтні минулого року.
Нагадаємо, що 12 березня, Ernest Airlines почала виконувати польоти за маршрутами Харків-Мілан (Мальпенса) і Харків-Рим (Фьюмічіно).
Раніше, угорська авіакомпанія Wizz Air оголосила про відкриття двох нових маршрутів з Києва до Афін і Салонік у Греції.
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16 03 2019 17:46 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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