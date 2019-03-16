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Італійський лоукостер запустив ще один рейс з Києва

Ernest Airlines відкриває новий рейс до Італії
Авіакомпанія Ernest Airlines в суботу, 16 березня, відкриває новий рейс до Італії з аеропорту Жуляни, який буде виконуватися за маршрутом Київ-Генуя.
Італійський лоукостер запустив ще один рейс з Києва Фото: minfin.com.ua

Згідно з повідомленням, рейси будуть виконуватися раз на тиждень з 16 по 30 березня і два рази на тиждень, щовівторка і суботу, починаючи з 2 квітня,  повідомили в аеропорту Київ ім. Сікорського, інформує СТС.

Цей напрямок перевізник анонсував ще в жовтні минулого року.

Нагадаємо, що 12 березня, Ernest Airlines почала виконувати польоти за маршрутами Харків-Мілан (Мальпенса) і Харків-Рим (Фьюмічіно).

Раніше, угорська авіакомпанія Wizz Air оголосила про відкриття двох нових маршрутів з Києва до Афін і Салонік у Греції.

 
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16 03 2019 17:46
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