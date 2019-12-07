Італійський суд просить відкрити провадження проти українського нардепа Матківського У 2014 році Матківський очолював підрозділ, де служив Марків

Прокуратура італійської Павії вважає причетним до смерті італійського фотографа на Донбасі не тільки нацгвардійця Віталія Марківа, але і депутата Верховної Ради Богдана Матківського.

Фото: Arsen Avakon/instagram.com

"Суд вирішив також скерувати запит на відкриття кримінального провадження проти народного депутата Богдана Матківського", - написав Городецький із залу суду у Facebook. Матківський - колишній командир підрозділу Нацгвардії, якому підпорядковувався Марків. На цій підставі прокурор Андреа Дзанончеллі подав у суд присяжних запит з'ясувати причетність Матківського для можливого відкриття судової справи проти депутата. Нагадаємо, що нацгвардійця Віталія Марківа в Італії засудили до 24 років ув'язнення.

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