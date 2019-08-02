Із початку року майже 19 тисяч осіб отримали "пакунок малюка"

Для покращення вмісту пакунку малюка проведено моніторинг відгуків та пропозицій від батьків

“Пакунок малюка”, який видається при народженні дитини, з початку 2019 року отримали майже 19 тисяч осіб.

Про це сказала перший заступник міністра юстиції Олена Сукманова, виступаючи в парламенті під час години запитань до уряду, повідомляє "Укрінформ".

"Із 1 вересня 2018 року майже 95 тисяч людей отримали пакунок малюка. З 1 січня 2019 року - ця цифра становить майже 19 тисяч людей. Ми бачимо позитивну тенденцію", - сказала Сукманова.

Вона зауважила, що для покращення вмісту пакунку малюка проведено моніторинг відгуків та пропозицій від батьків, а за вибором мами отримати “пакунок малюка” можна або при народженні дитини, або при виписці з пологового будинку.

"Більш того, планується залучати фахівців із соціальної роботи для вирішення проблемних питань мами, якщо перебуває вона у пологовому будинку за складних життєвих обставин", - розповіла перший заступник міністра юстиції.

Нагадаємо, що український McDonald’s буде класти книги до дитячих наборів Happy Meal з 10 лютого.