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Український McDonald’s буде класти книги замість іграшок у Happy Meal

Діти отримають серію книг "Як приборкати дракона"
Український McDonald’s буде класти книги до дитячих наборів Happy Meal з 10 лютого.
Український McDonald’s буде класти книги замість іграшок у Happy Meal Фото: McDonald’s

Замість іграшок діти отримають серію книг "Як приборкати дракона" Крессиди Ковелл, інформує "Громадське".

Меню з книгами вже продають у Новій Зеландії. Там роздадуть 800 тисяч примірників текстів Роальда Даля, автора книги "Чарлі і шоколадна фабрика".

Заклади ж в Канаді будуть пропонувати клієнтам не лише художні книги, а й розвивальні ігри.

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05 02 2019 18:32
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