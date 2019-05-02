CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУкраїнський McDonald’s буде класти книги до дитячих наборів Happy Meal з 10 лютого.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Український McDonald’s буде класти книги замість іграшок у Happy Meal
Діти отримають серію книг "Як приборкати дракона"
Фото: McDonald’s
Замість іграшок діти отримають серію книг "Як приборкати дракона" Крессиди Ковелл, інформує "Громадське".
Меню з книгами вже продають у Новій Зеландії. Там роздадуть 800 тисяч примірників текстів Роальда Даля, автора книги "Чарлі і шоколадна фабрика".
Заклади ж в Канаді будуть пропонувати клієнтам не лише художні книги, а й розвивальні ігри.
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05 02 2019 18:32 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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