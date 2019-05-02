Український McDonald’s буде класти книги замість іграшок у Happy Meal

Український McDonald’s буде класти книги до дитячих наборів Happy Meal з 10 лютого.

Замість іграшок діти отримають серію книг "Як приборкати дракона" Крессиди Ковелл, інформує "Громадське".

Меню з книгами вже продають у Новій Зеландії. Там роздадуть 800 тисяч примірників текстів Роальда Даля, автора книги "Чарлі і шоколадна фабрика".

Заклади ж в Канаді будуть пропонувати клієнтам не лише художні книги, а й розвивальні ігри.