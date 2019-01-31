CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Новій Зеландії компанія McDonald’s протягом 6 тижнів додаватиме до Happy Meal книжки Роальда Даля замість іграшок.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
McDonald’s у Новій Зеландії додаватиме до Happy Meal книжки замість іграшок
У книжках будуть представлені ілюстрації Квентіна Блейка та уривки текстів
Фото: McDonald’s
Компанія планує роздати з комплектами Happy Meal 800 тисяч книжок, щоб заохотити дітей читати більше, повідомляє видання stuff, інформує "Читомо".
"Програма The Happy Meal Readers має допомогти батькам, щоб їхні діти могли насолоджуватися читанням", – заявив директор з маркетингу McDonald’s у Новій Зеландії Джо Мітчелл.
Протягом 6 тижнів новозеландці зможуть зібрати 6 книжок Роальда Даля: "Великий дружній велетень", "Щасливий Чарлі Бакет", "Смілива маленька Софі", "Прекрасний Віллі Вонка", "Дивовижна міс Хані" та "Матильда".
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