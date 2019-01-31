Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

McDonald’s у Новій Зеландії додаватиме до Happy Meal книжки замість іграшок

У книжках будуть представлені ілюстрації Квентіна Блейка та уривки текстів
У Новій Зеландії компанія McDonald’s протягом 6 тижнів додаватиме до Happy Meal книжки Роальда Даля замість іграшок.
McDonald’s у Новій Зеландії додаватиме до Happy Meal книжки замість іграшок Фото: McDonald’s

Компанія планує роздати з комплектами Happy Meal 800 тисяч книжок, щоб заохотити дітей читати більше,  повідомляє видання stuff, інформує "Читомо".

"Програма The Happy Meal Readers має допомогти батькам, щоб їхні діти могли насолоджуватися читанням", – заявив директор з маркетингу McDonald’s у Новій Зеландії Джо Мітчелл.

Протягом 6 тижнів новозеландці зможуть зібрати 6 книжок Роальда Даля: "Великий дружній велетень", "Щасливий Чарлі Бакет", "Смілива маленька Софі", "Прекрасний Віллі Вонка", "Дивовижна міс Хані" та "Матильда".

 

 
 
 
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

31 01 2019 15:06
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Ветеранська агенція Web for you: Для учасників АТО ми робили сайти безкоштовно

Ветеранська агенція Web for you: Для учасників АТО ми робили сайти безкоштовно

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.