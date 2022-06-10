Із росії виїхало вдвічі більше людей призовного віку, ніж кремлю вдалося мобілізувати

Нам достеменно відома кількість громадян рф, які на сьогодні призвані по тотальній мобілізації. Нам так само відомо, що кількість громадян призовного віку, які покинули росію і які б мали призватися, вдвічі перевищує ту кількість, яка на даний час зібрана росіянами

За кордон виїхало вдвічі більше росіян, ніж вдалося мобілізувати до армії рф в межах "часткової мобілізації".

Про це під час загальнонаціонального телемарафону заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, повідомляє Бабель.

"Нам достеменно відома кількість громадян рф, які на сьогодні призвані по тотальній мобілізації. Нам так само відомо, що кількість громадян призовного віку, які покинули росію і які б мали призватися, вдвічі перевищує ту кількість, яка на даний час зібрана росіянами", — зазначив він.

За його словами, путін зробив велику помилку, оголосивши мобілізацію.

"Насамперед це помилка для його політичного майбутнього та для росії загалом. Кількість охочих воювати проти нашої країни в геометричній прогресії знижується", — наголосив Данілов.

Окрім того, за інформацією секретаря РНБО, російські військові відмовляються воювати та подекуди влаштовують бунти.