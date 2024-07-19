Із тимчасово окупованої частини Херсонщини вдалося повернути чотирьох дітей

З окупованих територій врятували чотири сім'ї із дітьми.

Із тимчасово окупованих територій Херсонщини вдалося повернути чотири сім'ї із дітьми відком від 11 до 16 років.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

З тимчасово окупованих громад Херсонської області вдалося врятувати сімʼї в яких виховують чотирьох дітей — трьох хлопчиків та одну дівчинку віком від 11 до 16 років.

"Вони розповіли про пережиті жахи: примусову паспортизацію, відмови у наданні медпослуг, так звані російські школи, обшуки, постійний тиск", — розповів очільник Херсонської ОВА.

Наразі родини перебувають у безпеці, з ними працюють усі відповідні служби, які допомагають адаптуватися на новому місці.

"Над цими поверненнями наполегливо працювала команда Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця та волонтери "Save Ukraine". Щиро дякую вам за це!" — додав Прокудін.