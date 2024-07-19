Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Із тимчасово окупованої частини Херсонщини вдалося повернути чотирьох дітей

19 липня 2024, 16:53
Із тимчасово окупованої частини Херсонщини вдалося повернути чотирьох дітей
Фото: Дмитро Лубінець
З окупованих територій врятували чотири сім'ї із дітьми.
Із тимчасово окупованих територій Херсонщини вдалося повернути чотири сім'ї із дітьми відком від 11 до 16 років.
 
Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
 
З тимчасово окупованих громад Херсонської області вдалося врятувати сімʼї в яких виховують чотирьох дітей — трьох хлопчиків та одну дівчинку віком від 11 до 16 років. 
 
"Вони розповіли про пережиті жахи: примусову паспортизацію, відмови у наданні медпослуг, так звані російські школи, обшуки, постійний тиск", — розповів очільник Херсонської ОВА. 
 
Наразі родини перебувають у безпеці, з ними працюють усі відповідні служби, які допомагають адаптуватися на новому місці. 
 
"Над цими поверненнями наполегливо працювала команда Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця та волонтери "Save Ukraine". Щиро дякую вам за це!" — додав Прокудін.
 
діти війнивійна в УкраїніТимчасово окуповані територіїросія окупанти

Останні матеріали

Фронт на середину липня: майже без змін. Та про погані новини зі США – Ендрю Таннер
Політика
Фронт на середину липня: майже без змін. Та про погані новини зі США – Ендрю Таннер
19 липня 2024, 15:30
Обережно: інфіковано росією. Вчені повинні припинити ганьбити себе недолугими політичними пропозиціями про
Політика
Обережно: інфіковано росією. Вчені повинні припинити ганьбити себе недолугими політичними пропозиціями про "мирні переговори" з путіним – Нейл Абрамс
Переклад iPress – 19 липня 2024, 11:24
Вашингтонський саміт НАТО 2024 року: зустріч перед бурею? Максимум святкування, мінімум суперечностей – RUSI
Політика
Вашингтонський саміт НАТО 2024 року: зустріч перед бурею? Максимум святкування, мінімум суперечностей – RUSI
Переклад iPress – 19 липня 2024, 09:17
Старий європейський порядок тріщить по швах. Незабаром дізнаємося, чи зможе Британія допомогти його втримати – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Старий європейський порядок тріщить по швах. Незабаром дізнаємося, чи зможе Британія допомогти його втримати – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 18 липня 2024, 14:57
Як скасувати зовнішньополітичний апокаліпсис. Трампу не змінити вектор США – Еліот Коен
Політика
Як скасувати зовнішньополітичний апокаліпсис. Трампу не змінити вектор США – Еліот Коен
Переклад iPress – 18 липня 2024, 11:40
Огляд війни: ЗСУ тиснуть на півночі Харківщини. Та чому в Україні досі нема обіцяних F-16 – Том Купер
Політика
Огляд війни: ЗСУ тиснуть на півночі Харківщини. Та чому в Україні досі нема обіцяних F-16 – Том Купер
Переклад iPress – 17 липня 2024, 21:50
Поки що допомога США надходить. Але майбутній шантаж Трампа є єдиним способом росії перемогти у війні – Макс Бут
Політика
Поки що допомога США надходить. Але майбутній шантаж Трампа є єдиним способом росії перемогти у війні – Макс Бут
Переклад iPress – 17 липня 2024, 16:27
Час панікувати. Європі слід очікувати на випробування 5-ї статті НАТО про колективну безпеку – Фабіан Гоффманн
Політика
Час панікувати. Європі слід очікувати на випробування 5-ї статті НАТО про колективну безпеку – Фабіан Гоффманн
Переклад iPress – 17 липня 2024, 08:39
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється