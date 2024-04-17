Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Ізраїль атакує Іран у відповідь, але можливо не зараз – ЗМІ

17 квітня 2024, 13:17
Ізраїль атакує Іран у відповідь, але можливо не зараз – ЗМІ
Amir Cohen/Reuters
Єрусалим вирішив, як відповість Ірану за ракетні атаки: масштабна атака не є неминучою найближчими днями і може навіть бути відкладена на більш тривалий термін.

Про це пише ізраїльська газета Jerusalem Post.

Цахал вирішила, як завдасть удару у відповідь по Ірану, але ще не визначила час.

Начальник штабу армії оборони Ізраїлю генерал-лейтенант Герці Халеві сказав, що час атаки не буде негайним, "щоб дати громадянам на цьому пасхальному тижні жити майже як зазвичай". 

Проте, можливо, це є частиною майстерної фальшивки, покликаної змусити Іран та його довірених осіб послабити пильність.

"Але, принаймні, просте прочитання відповідних сигналів дає змогу припустити, що масштабна атака не є неминучою найближчими днями та може навіть бути відкладена на триваліший термін", - пише видання.

Серед варіантів відповідей: удар по іранських ядерних об'єктах, "середній варіант"; удар по безпілотниках або балістичних ракетах, які безпосередньо брали участь в іранському ударі, або більш обмежені варіанти - вбивства конкретних осіб чи покарання чиновників за кордоном разом із їхніми спільниками; або ж поєднання вище перерахованих варіантів і плюс велика кібератака.

Журналісти пишуть, що деякі сигнали вказують на те, що ВПС будуть задіяні для досягнення незвично значущої мети.

Цахал оголосив про навчання в північному регіоні з метою перевірки взаємодії між своїми кібер-технічними підрозділами та оперативними підрозділами Північного командування.

"Це підкреслює, що частина відповіді Ізраїлю Ірану може бути в кіберсфері. Цілком можливо також, що напад з боку єврейської держави призведе до подальшого контрудару з боку Тегерана і його головної довіреної особи, Хезболли", - пише  ізраїльська газета.

Нагадаємо, що в цю неділю Іран атакував Ізраїль: випустив 150 ракет і майже 200 безпілотників.

 

ІзраїльІранатакавідповідьцахал

Останні матеріали

Баланс сил. Коли у росіян закінчаться БТР, БМП і танки – Дональд Гілл
Політика
Баланс сил. Коли у росіян закінчаться БТР, БМП і танки – Дональд Гілл
Переклад iPress – 17 квітня 2024, 13:25
Чому американські літаки захистили Ізраїль, але не Україну? Це стає уроком для інших країн – Енн Епплбом
Політика
Чому американські літаки захистили Ізраїль, але не Україну? Це стає уроком для інших країн – Енн Епплбом
Переклад iPress – 17 квітня 2024, 10:56
Допомога США Ізраїлю викликає іронію та критику. Проте доля допомоги поки невизначена – Wall Street Journal
Політика
Допомога США Ізраїлю викликає іронію та критику. Проте доля допомоги поки невизначена – Wall Street Journal
Переклад iPress – 17 квітня 2024, 08:31
Чи дійсно США прихильні до України? Вимоги до обстрілів російських НПЗ – збочення – The Hill
Політика
Чи дійсно США прихильні до України? Вимоги до обстрілів російських НПЗ – збочення – The Hill
Переклад iPress – 16 квітня 2024, 14:04
Як кремлівські агенти скуповують політиків Європи та США. Та чи є протидія – огляд ЗМІ
Політика
Як кремлівські агенти скуповують політиків Європи та США. Та чи є протидія – огляд ЗМІ
Переклад iPress – 16 квітня 2024, 11:43
росіяни повільно просуваються. Хоча й зазнають великих втрат – Дональд Гілл
Cуспільство
росіяни повільно просуваються. Хоча й зазнають великих втрат – Дональд Гілл
Переклад iPress – 16 квітня 2024, 06:22
Коаліція лиходіїв. Напад Ірану на Ізраїль – лише одна кампанія в набагато більшому конфлікті – Еліот Коен
Політика
Коаліція лиходіїв. Напад Ірану на Ізраїль – лише одна кампанія в набагато більшому конфлікті – Еліот Коен
Переклад iPress – 15 квітня 2024, 16:32
Подвійні стандарти Сполучених Штатів у захисті союзників. Як створюються передумови для розповсюдження ядерної зброї – Філліпс О'Брайен
Політика
Подвійні стандарти Сполучених Штатів у захисті союзників. Як створюються передумови для розповсюдження ядерної зброї – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 15 квітня 2024, 11:35
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється