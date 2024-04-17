Ізраїль атакує Іран у відповідь, але можливо не зараз – ЗМІ

Єрусалим вирішив, як відповість Ірану за ракетні атаки: масштабна атака не є неминучою найближчими днями і може навіть бути відкладена на більш тривалий термін.

Про це пише ізраїльська газета Jerusalem Post.

Цахал вирішила, як завдасть удару у відповідь по Ірану, але ще не визначила час.

Начальник штабу армії оборони Ізраїлю генерал-лейтенант Герці Халеві сказав, що час атаки не буде негайним, "щоб дати громадянам на цьому пасхальному тижні жити майже як зазвичай".

Проте, можливо, це є частиною майстерної фальшивки, покликаної змусити Іран та його довірених осіб послабити пильність.

"Але, принаймні, просте прочитання відповідних сигналів дає змогу припустити, що масштабна атака не є неминучою найближчими днями та може навіть бути відкладена на триваліший термін", - пише видання.

Серед варіантів відповідей: удар по іранських ядерних об'єктах, "середній варіант"; удар по безпілотниках або балістичних ракетах, які безпосередньо брали участь в іранському ударі, або більш обмежені варіанти - вбивства конкретних осіб чи покарання чиновників за кордоном разом із їхніми спільниками; або ж поєднання вище перерахованих варіантів і плюс велика кібератака.

Журналісти пишуть, що деякі сигнали вказують на те, що ВПС будуть задіяні для досягнення незвично значущої мети.

Цахал оголосив про навчання в північному регіоні з метою перевірки взаємодії між своїми кібер-технічними підрозділами та оперативними підрозділами Північного командування.

"Це підкреслює, що частина відповіді Ізраїлю Ірану може бути в кіберсфері. Цілком можливо також, що напад з боку єврейської держави призведе до подальшого контрудару з боку Тегерана і його головної довіреної особи, Хезболли", - пише ізраїльська газета.

Нагадаємо, що в цю неділю Іран атакував Ізраїль: випустив 150 ракет і майже 200 безпілотників.