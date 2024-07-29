Ізраїль атакував Ліван дронами

Армія ізраїлю повідомляє, що завдала ударів по бойовиках і об'єктах інфраструктури "Хезболли"

Ізраїль запустив безпілотники по Лівану: щонайменше двоє членів "Хезболли" загинули.

Про це повідомляє Al Jazeera.

Ліванські масмедіа пишуть, що один з ударів припав на мотоцикл неподалік кордону між містами Майс-аль-Джабаль і Шакра, вбиті двоє мотоциклістів, поранена дитина. Ще двоє людей поранені в результаті іншого удару.

Цахал повідомляє, що завдав ударів по бойовиках і об'єктах інфраструктури "Хезболли", але більше детальної інформації не оприлюднює.

Найбільша ізраїльська газета Yedioth Ahronoth процитувала неназваних ізраїльських чиновників, які заявили, що відповідь Ізраїлю буде "обмеженою, але значущою". Видання перерахувало варіанти: від обмеженої атаки на об'єкти інфраструктури, такі як мости, електростанції і порти, до ударів по складах зброї "Хезболли".

Вважається, що "Хезболла" і пов'язані з нею угруповання евакуювали деякі позиції в частинах Лівану і Сирії, які могли стати мішенню, повідомило інформаційне агентство AFP із посиланням на джерело, близьке до ліванського угруповання.

Побоювання ізраїльської відплати теж поширилися на міжнародний аеропорт Бейрута. Джерела AJ повідомили, що цієї ночі над аеропортом літали ізраїльські безпілотники.

Ізраїльські видання також пишуть, що "Хезболла" підтвердила смерть двох своїх членів, які знаходились в автомобілі і мотоциклі.

Тобто кількість загиблих терористів з початку війни в секторі Газа зросла щонайменше до 383 осіб.

Це перші бойовики, які загинули внаслідок удару Цахал від суботи, коли був здійснений обстріл міста Мадждал-Шамс на Голанських висотах, в результаті якого загинули 12 дітей.

Нагадаємо, що в неділю, 28 липня, Ізраїль заявив, що ракета Хезболли вбила 12 людей, серед яких діти.