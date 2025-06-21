Ізраїль атакував найбільший ядерний центр Ірану

Витоку радіоактивних речовин наразі не фіксується.

Сьогодні вранці авіація Ізраїлю вдарила по найбільшому в Ірані ядерному дослідницькому центрі у провінції Ісфахан.

Про це повідомив заступник губернатора провінції в інтерв’ю напівофіційному агентству Fars, інформує телеканал CNN.

Він сказав, що ціллю став Ісфаханський центр ядерних технологій, що є ключовим об'єктом в іранській ядерній програмі.

Проте наразі не зафіксовано витоку небезпечних матеріалів, але мешканцям порадили уникати зони удару через рятувальні операції.

Протиповітряна оборона Ірану частково перехопила атаки, але деякі ракети досягли цілі.

"Більшість вибухів були викликані системами ППО, але частина - ворожими ударами", - додав чиновник.

Вчора у МАГАТЕ заявили, що у Хондабі пошкоджено ключові будівлі іранського ядерного об'єкту.